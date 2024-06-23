Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.
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1. 2022 yılında obezite.
2. Afrika'nın gerçek boyutu.
3. Batı Avrupa'da popülasyon değişimi.
4. Müslüman ülkelerinde en çok tüketilen et tipi.
5. Avrupa'da Fransızca konuşan insan yüzdesi.
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6. 2023 yılında Afrika'daki tren rayları.
7. Ülkelerin en büyük ticaret partnerleri.
8. İngiltere Avrupa ülkelerinde nasıl söyleniyor.
9. 2024 yılında Schengen Bölgesi.
10. Avrupa'daki Brezilyalılar.
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11. Devlet başkanlarının yıllık maaşları.
12. Otoyollardaki hız sınırları.
13. Avrupa'daki tren rayları.
14. Afrika'daki nehirler.
15. Su altı internet kabloları.
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