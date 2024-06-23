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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 13:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. 2022 yılında obezite.

1. 2022 yılında obezite.

2. Afrika'nın gerçek boyutu.

2. Afrika'nın gerçek boyutu.

3. Batı Avrupa'da popülasyon değişimi.

3. Batı Avrupa'da popülasyon değişimi.

4. Müslüman ülkelerinde en çok tüketilen et tipi.

4. Müslüman ülkelerinde en çok tüketilen et tipi.

5. Avrupa'da Fransızca konuşan insan yüzdesi.

5. Avrupa'da Fransızca konuşan insan yüzdesi.
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6. 2023 yılında Afrika'daki tren rayları.

6. 2023 yılında Afrika'daki tren rayları.

7. Ülkelerin en büyük ticaret partnerleri.

7. Ülkelerin en büyük ticaret partnerleri.

8. İngiltere Avrupa ülkelerinde nasıl söyleniyor.

8. İngiltere Avrupa ülkelerinde nasıl söyleniyor.

9. 2024 yılında Schengen Bölgesi.

9. 2024 yılında Schengen Bölgesi.

10. Avrupa'daki Brezilyalılar.

10. Avrupa'daki Brezilyalılar.
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11. Devlet başkanlarının yıllık maaşları.

11. Devlet başkanlarının yıllık maaşları.

12. Otoyollardaki hız sınırları.

12. Otoyollardaki hız sınırları.

13. Avrupa'daki tren rayları.

13. Avrupa'daki tren rayları.

14. Afrika'daki nehirler.

14. Afrika'daki nehirler.

15. Su altı internet kabloları.

15. Su altı internet kabloları.

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