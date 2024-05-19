Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.
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1. 20 yıl boyunca takip edilen bir kartalın rotası.
2. Avrupa'da ülkelerinin çok fazla göçmen aldığını düşünen insan yüzdeleri.
3. 2020 yılında tren rayları.
4. Yemeği insan hakkı yapmayı planlayan tasarıya verilen oy.
5. İncil'de adı geçen ülkeler.
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6. Ülkelerin gerçek boyutları.
7. 92 sayısı Avrupa'da nasıl söyleniyor?
8. Akşam yemeği genelde hangi saatte yeniyor?
9. Flamingoların yaşam alanları.
10. Ülkelerin en favori sporları.
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11. Duolingo'da en popüler diller.
12. Almanya'nın dini inancı.
13. Dünyadaki en uzun tren yolculuğu.
14. Afrika'da ortalama aynı popülasyona sahip bölgeler.
15. 2012 ve 2022 yılında en popüler tarayıcılar.
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