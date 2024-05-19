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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 09:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.   Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. 20 yıl boyunca takip edilen bir kartalın rotası.

1. 20 yıl boyunca takip edilen bir kartalın rotası.

2. Avrupa'da ülkelerinin çok fazla göçmen aldığını düşünen insan yüzdeleri.

2. Avrupa'da ülkelerinin çok fazla göçmen aldığını düşünen insan yüzdeleri.

3. 2020 yılında tren rayları.

3. 2020 yılında tren rayları.

4. Yemeği insan hakkı yapmayı planlayan tasarıya verilen oy.

4. Yemeği insan hakkı yapmayı planlayan tasarıya verilen oy.

5. İncil'de adı geçen ülkeler.

5. İncil'de adı geçen ülkeler.
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6. Ülkelerin gerçek boyutları.

6. Ülkelerin gerçek boyutları.

7. 92 sayısı Avrupa'da nasıl söyleniyor?

7. 92 sayısı Avrupa'da nasıl söyleniyor?

8. Akşam yemeği genelde hangi saatte yeniyor?

8. Akşam yemeği genelde hangi saatte yeniyor?

9. Flamingoların yaşam alanları.

9. Flamingoların yaşam alanları.

10. Ülkelerin en favori sporları.

10. Ülkelerin en favori sporları.
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11. Duolingo'da en popüler diller.

11. Duolingo'da en popüler diller.

12. Almanya'nın dini inancı.

12. Almanya'nın dini inancı.

13. Dünyadaki en uzun tren yolculuğu.

13. Dünyadaki en uzun tren yolculuğu.

14. Afrika'da ortalama aynı popülasyona sahip bölgeler.

14. Afrika'da ortalama aynı popülasyona sahip bölgeler.

15. 2012 ve 2022 yılında en popüler tarayıcılar.

15. 2012 ve 2022 yılında en popüler tarayıcılar.

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