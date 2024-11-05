Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hemen Dinlensin: Troye Sivan’ın Listelerini İşgal Etmesi Gereken 12 Şarkısı

etiket Hemen Dinlensin: Troye Sivan’ın Listelerini İşgal Etmesi Gereken 12 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 21:52

Troye Sivan, 5 Haziran 1995'te Johannesburg, Güney Afrika'da doğmuş, genç yaşta ailesiyle Avustralya'ya taşınmış bir şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. YouTube'da video içerikleriyle dikkat çektikten sonra 'TRXYE' ve 'Neighbourhood' albümüyle müzik kariyerinde hızla yükseldi. Bu kariyerinde yayımladığı en güzel parçaları bu listede bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. In my Room

2. What's The Time Where You Are?

3. Got Me Started

4. Rush

5. Angel Baby

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. STUD

7. Honey

8. My My My!

9. FOOLS

10. TALK ME DOWN

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Easy

12. Get Me Started

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın