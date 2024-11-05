Hemen Dinlensin: Troye Sivan’ın Listelerini İşgal Etmesi Gereken 12 Şarkısı
Hemen Dinlensin: Troye Sivan’ın Listelerini İşgal Etmesi Gereken 12 Şarkısı
Troye Sivan, 5 Haziran 1995'te Johannesburg, Güney Afrika'da doğmuş, genç yaşta ailesiyle Avustralya'ya taşınmış bir şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. YouTube'da video içerikleriyle dikkat çektikten sonra 'TRXYE' ve 'Neighbourhood' albümüyle müzik kariyerinde hızla yükseldi. Bu kariyerinde yayımladığı en güzel parçaları bu listede bulabilirsiniz.
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1. In my Room
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2. What's The Time Where You Are?
3. Got Me Started
4. Rush
5. Angel Baby
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6. STUD
7. Honey
8. My My My!
9. FOOLS
10. TALK ME DOWN
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