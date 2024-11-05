Hemen Dinlensin: Troye Sivan’ın Listelerini İşgal Etmesi Gereken 12 Şarkısı

Troye Sivan, 5 Haziran 1995'te Johannesburg, Güney Afrika'da doğmuş, genç yaşta ailesiyle Avustralya'ya taşınmış bir şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. YouTube'da video içerikleriyle dikkat çektikten sonra 'TRXYE' ve 'Neighbourhood' albümüyle müzik kariyerinde hızla yükseldi. Bu kariyerinde yayımladığı en güzel parçaları bu listede bulabilirsiniz.