Hem Çevre Dostu Hem de En Hijyenik Şekilde Duş Almak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yol
Hem Çevre Dostu Hem de En Hijyenik Şekilde Duş Almak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yol
Enerji tasarrufu yapmak artık insanların çok daha bilinçli olduğu bir konu ve en önemli ihtiyaçlarımızdan olan duş için de enerji tasarrufu yapmak mümkün... Hem çevre dostu hem de enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız bu içeriği zevkle okuyacaksınız 👇
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1. Duşunuzu daha kısa sürede alın.
2. Duş başlığınızı düşük akışlı tercih edebilirsiniz.
3. Enerji dostu su ısıtıcılarını tercih edebilirsiniz.
4. İhtiyacınız olmadığı anlarda suyu kapatın.
5. Duş jelinizi doğal ve organik tercih edin.
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6. Plastik ambalajlı ürünleri olabildiğince az kullanın.
7. Banyoda kendini haşlayanlar bu maddede oldukça zorlanacak 😬
8. Kaçak ve damlatan noktaları tespit edebilirsiniz.
9. Küvet yerine duş başlığı tercih edebilirsiniz.
10. Banyo bataryanız olsun!
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