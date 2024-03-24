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Hem Çevre Dostu Hem de En Hijyenik Şekilde Duş Almak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yol

etiket Hem Çevre Dostu Hem de En Hijyenik Şekilde Duş Almak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yol

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 16:01

Enerji tasarrufu yapmak artık insanların çok daha bilinçli olduğu bir konu ve en önemli ihtiyaçlarımızdan olan duş için de enerji tasarrufu yapmak mümkün... Hem çevre dostu hem de enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız bu içeriği zevkle okuyacaksınız 👇

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1. Duşunuzu daha kısa sürede alın.

Sık sık duş alan biriyseniz duş sürelerinizi kısaltabilirsiniz. Keyifle uzun uzun banyo yapacağınız zamanları belirleyip diğer günlerde 5-10 dakikalık duşlar sayesinde amacınıza ulaşmış olursunuz.

2. Duş başlığınızı düşük akışlı tercih edebilirsiniz.

Düşük akışlı su başlığı tercih etmek su kullanımınızı azaltmanızı sağlar. Duş alırken akan suyun miktarı maalesef ki tahmin edilemeyecek kadar çok... Üstelik çoğu zamanda da boşa akıyor. Bu madde sayesinde su basıncını da korumuş olursunuz.

3. Enerji dostu su ısıtıcılarını tercih edebilirsiniz.

Hem çevreyi korumak hem de sıcak suyunuzdan mahrum kalmamak için enerji tasarrufu yapabileceğiniz bir ısıtıcı tercih etmek hayat kurtarır. Enerji verimli su ısıtıcıları sayesinde elektrik faturasında da tasarruf etmiş olursunuz.

4. İhtiyacınız olmadığı anlarda suyu kapatın.

Duş alırken boşa akan suyun farkında olmak o an yaşanılan keyifle bazen zor olabiliyor. Duş alırken, gerekli olmayan zamanlarda suyu kapatmayı alışkanlık haline getirmek su tasarrufu yapmanızda büyük rol oynar.

5. Duş jelinizi doğal ve organik tercih edin.

Sentetik kimyasallar içermeyen doğal ve organik duş jelleri kullanarak çevreye zarar vermekten büyük ölçüde kaçınmış olursunuz. Ayrıca cildiniz de verdiğiniz bu karardan ötürü oldukça mutlu olacak.

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6. Plastik ambalajlı ürünleri olabildiğince az kullanın.

Plastik ambalajlı ürünler yerine cam veya metal ambalajlı ürünler tercih etmek tam bir çevre dostu örneğidir. Plastik kirliliğini azaltmada sizin de yardımınız dokunur.

7. Banyoda kendini haşlayanlar bu maddede oldukça zorlanacak 😬

Su sıcaklığı yüz derece olmadan duş alamayanlar bu maddeyi dikkatli okusun! Su sıcaklığını gereksiz yüksek tutmamak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Üstelik cildinizi kurutma riskinizi de ortadan kaldırır.

8. Kaçak ve damlatan noktaları tespit edebilirsiniz.

Tasarruf yapmak, damla damla suların birikmesinden kaynaklanır. 'Bir damla su, ne olacak ki?' deyip geçmemek lazım. Bu yüzden su damlatan yerleri tespit ederek onarmak güzel bir su tasarrufu yapmanızı sağlar.

9. Küvet yerine duş başlığı tercih edebilirsiniz.

Banyonuza küvet yerine duş başlığı yerleştirmek su tasarrufu yapmanızı sağlar çünkü harcayacağınız su miktarı daha azdır. Ayrıca bir duş teknesini temizlemek, küveti temizlemeye göre çok daha kolaydır.

10. Banyo bataryanız olsun!

Duş alırken suyun boşa akmasından kurtulmak için bir su ısıtıcısı alabilirsiniz. Örnek olarak, banyonuzda bir su bataryası olursa, suyu sıcak olana kadar beklemek yerine, musluğu açar açmaz istediğiniz derecede sıcak su gelir.

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