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Hayata Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek 15 Muhteşem Kitap Önerisi

Hayata Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek 15 Muhteşem Kitap Önerisi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 13:01

Hayatınıza yeni bir perspektif kazandıracak, düşünce dünyanızı zenginleştirecek ve bakış açınızı kökten değiştirecek 15 muazzam kitap önerimiz var. Bu eserler, hayatınızın her alanına dokunacak, size yeni ufuklar açacak ve belki de hiç düşünmediğiniz yönleriyle hayata bakmanızı sağlayacak.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Mezbaha 5'i herkes okumalı."

1. "Mezbaha 5'i herkes okumalı."

Kitabın konusu: 1945'te Nazilerin Dresnen'de yaptığı insanlık dışı bombalamanın travmasını içinde yaşayan Billy Pilgrim'in ruhani dünyasına bir yolculuk sunuyor.

2. "Kitap Hırsızı, hepimizin öğrenmesi gereken birçok hayat dersi içeriyor."

2. "Kitap Hırsızı, hepimizin öğrenmesi gereken birçok hayat dersi içeriyor."

Kitabın konusu: Liesel Meminger'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da henüz dokuz yaşındayken bir ailenin manevi kızı olur. Çok sevdiği ailesi ve evlerinde kalan sığınmacı Max sayesinde okumayı öğrenen ve çok seven Liesel kitaplarla derin bir bağ kurar.

3. "Madde 22'i savaşların gerçek yüzünü adeta gözler önüne seriyor."

3. "Madde 22'i savaşların gerçek yüzünü adeta gözler önüne seriyor."

Kitabın konusu: Dünya Savaşı döneminde Amerikan ordusunda görev yapan, B-25 bombardıman uçağı pilotu Yüzbaşı John Yossarian'ın hayatı konu ediliyor.

4. "All Quiet On The Western Front'u okuduktan sonra hala savaş yanlısı olabilecek bir kişi bile düşünemiyorum."

4. "All Quiet On The Western Front'u okuduktan sonra hala savaş yanlısı olabilecek bir kişi bile düşünemiyorum."

Kitabın konusu: Dünya Savaşı'nın son yıllarında geçen film, arkadaşlarıyla birlikte Alman Ordusu'na yazıldıktan sonra savaşın gerçekleri karşısında kendini risk altında bulan ve kahraman olma umutları yerle bir olan Alman asker Paul Bäumer'in hayatını konu alıyor.

5. "Fahrenheit 451'i okumayı denemelisiniz."

5. "Fahrenheit 451'i okumayı denemelisiniz."

Kitabın konusu: Guy Montag işini seven bir itfaiyecidir. Televizyonun ve teknolojinin hüküm sürdüğü karanlık bir dünyada okuma eylemi yok olmak üzeredir, zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe vermektedir. Montag'ın işi ise yasadışı üretimlerin en tehlikelisi olan kitapları yakmaktır.

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6. "Günümüz şartlarını düşünürsek kesinlikle Hayvan Çiftliği derdim."

6. "Günümüz şartlarını düşünürsek kesinlikle Hayvan Çiftliği derdim."

Kitabın konusu: Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olan domuzlar, kısa sürede önder bir takım oluşturur; ama devrimi de yine onlar yolundan saptırır.

7. "Savaş Sanatı'nın daha çok önerilmesi gerektiğini düşünüyorum."

7. "Savaş Sanatı'nın daha çok önerilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kitabın konusu: Çinli filozof Sun-Tzu'nun günümüzden 2 bin 500 yıl önce yazdığı 'Savaş Sanatı' adlı eser 13 bölümde toplanmış 384 savaş teorisinden oluşmaktadır. Bu teorilere temel olan ilkeler savaş alanında olduğu kadar ekonomi ve politika alanlarında da liderlere yol göstermektedir.

8. "1984 kitabı günümüzü en iyi yansıtan kitaplardan birisi."

8. "1984 kitabı günümüzü en iyi yansıtan kitaplardan birisi."

Kitabın konusu: George Orwell'in 1984'ü, insanların düşüncelerinin manipülasyon ve tehdit yoluyla kontrol edildiği distopik bir topluluğu tasvir eder. Şiddet, sadakat, kontrol ve güç kavramları, iktidardaki rejimin merkezinde yer alır

9. "Gazap Üzümleri'ni okumadıysanız kesinlikle denemelisiniz."

9. "Gazap Üzümleri'ni okumadıysanız kesinlikle denemelisiniz."

Kitabın konusu: 1930'lu yıllarda ABD'de hüküm süren Büyük Ekonomik Buhran sırasında fakirleşen Oklahoma'lı bir ailenin kuraklığın da etkisi ile verimsiz hale gelen topraklarını terkederek mevsimlik işler için Kaliforniya'ya doğru çetin şartlarda yola çıkmaları anlatılmaktadır.

10. "Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı kitabı da listenizde olmalı."

10. "Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı kitabı da listenizde olmalı."

'Kitabın konusu: Carl Sagan'ın bilimsel yöntemi övdüğü ve bilim dışı yöntemlerin yanlışlıklarını anlattığı kitabıdır.

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11. "Tanrı'nın Eseri Şeytanın Parçası'nın hep kitabı hem filmi bulunuyor ve kesinlikle okunması gereken bir eser."

11. "Tanrı'nın Eseri Şeytanın Parçası'nın hep kitabı hem filmi bulunuyor ve kesinlikle okunması gereken bir eser."

Kitabın konusu: Kitap, ailesini kaybetmiş ve kaldığı yetimhanenin doktoru Larch tarafından yetiştirilmiş Homer Wells'in hikayesini anlatıyor.

12. "Okumadıysanız kesinlikle Yüzyıllık Yalnızlık'ı deneyin.

12. "Okumadıysanız kesinlikle Yüzyıllık Yalnızlık'ı deneyin.

Kitabın konusu: Buendia ailesinin bir büyü neticesinde 100 yıl süren bir lanetle yaşamak zorunda kalmalarını konu ediniyor. Kitabın anlatımı; ailenin son üyesi olan Aureliano'nun, Melquides adlı olağan dışı güçlere sahip bir çingenenin el yazmalarını okuması üzerinden şekilleniyor.

13. "İnsanın Anlam Arayışı, birçok karanlık zamanı atlatmamda yardımcı oldu."

13. "İnsanın Anlam Arayışı, birçok karanlık zamanı atlatmamda yardımcı oldu."

Kitabın konusu: İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır. Okurlar, Frankl’ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edecektir.

14. "Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı adeta hayatınızı değiştirecek."

14. "Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı adeta hayatınızı değiştirecek."

Kitabın konusu: Kendime Düşünceler'in ana temalarından biri, kişinin kendisi ve başkaları hakkındaki yargısını analiz etmesinin ve tanrısal bir bakış açısı geliştirmesinin önemidir. Aurelius, insanın evrende kendi yerini bulmasını savunur ve her şeyin doğadan geldiğini, dolayısıyla her şeyin zamanı gelince ona döneceğini görür.

15. "Klasiklere bakarsak Bülbülü Öldürmek olmalı diyebiliriz bence."

15. "Klasiklere bakarsak Bülbülü Öldürmek olmalı diyebiliriz bence."

Kitabın konusu: Bir “zenci”nin haksız yere suçlanması üzerinden gelişen olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp, insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor.

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