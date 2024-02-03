Hayata Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek 15 Muhteşem Kitap Önerisi

Kitabın konusu: Kendime Düşünceler'in ana temalarından biri, kişinin kendisi ve başkaları hakkındaki yargısını analiz etmesinin ve tanrısal bir bakış açısı geliştirmesinin önemidir. Aurelius, insanın evrende kendi yerini bulmasını savunur ve her şeyin doğadan geldiğini, dolayısıyla her şeyin zamanı gelince ona döneceğini görür.