Hayata Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek 15 Muhteşem Kitap Önerisi
Hayata Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek 15 Muhteşem Kitap Önerisi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatınıza yeni bir perspektif kazandıracak, düşünce dünyanızı zenginleştirecek ve bakış açınızı kökten değiştirecek 15 muazzam kitap önerimiz var. Bu eserler, hayatınızın her alanına dokunacak, size yeni ufuklar açacak ve belki de hiç düşünmediğiniz yönleriyle hayata bakmanızı sağlayacak.
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1. "Mezbaha 5'i herkes okumalı."
2. "Kitap Hırsızı, hepimizin öğrenmesi gereken birçok hayat dersi içeriyor."
3. "Madde 22'i savaşların gerçek yüzünü adeta gözler önüne seriyor."
4. "All Quiet On The Western Front'u okuduktan sonra hala savaş yanlısı olabilecek bir kişi bile düşünemiyorum."
5. "Fahrenheit 451'i okumayı denemelisiniz."
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6. "Günümüz şartlarını düşünürsek kesinlikle Hayvan Çiftliği derdim."
7. "Savaş Sanatı'nın daha çok önerilmesi gerektiğini düşünüyorum."
8. "1984 kitabı günümüzü en iyi yansıtan kitaplardan birisi."
9. "Gazap Üzümleri'ni okumadıysanız kesinlikle denemelisiniz."
10. "Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı kitabı da listenizde olmalı."
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11. "Tanrı'nın Eseri Şeytanın Parçası'nın hep kitabı hem filmi bulunuyor ve kesinlikle okunması gereken bir eser."
12. "Okumadıysanız kesinlikle Yüzyıllık Yalnızlık'ı deneyin.
13. "İnsanın Anlam Arayışı, birçok karanlık zamanı atlatmamda yardımcı oldu."
14. "Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı adeta hayatınızı değiştirecek."
15. "Klasiklere bakarsak Bülbülü Öldürmek olmalı diyebiliriz bence."
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