Hassas Bir Cildiniz Varsa Kullanırken Çok Dikkat Etmeniz Gereken 10 Bakım Ürünü
Hassas Bir Cildiniz Varsa Kullanırken Çok Dikkat Etmeniz Gereken 10 Bakım Ürünü
Cilt sağlığınızı korumak, yaşlanmayı geciktirmek, cilt tonunu düzgünleştirmek, aknelere güle güle demek için cilt bakımı çok önemli! Cildiniz güzelleştikçe özgüveniniz artar, kendinizi daha fazla seversiniz. Fakat hassas bir cilde sahipseniz herkesin uyguladığı rutinleri kullanmamalısınız. Hassas ciltlerin kullanırken dikkat etmesi gereken ürünlere bakalım!
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1. Peeling ürünleri
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2. Retinol ve retinoidler
3. Asitli ürünler
4. İçerisinde parfüm olan ürünler
5. Alkol içeren ürünler
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