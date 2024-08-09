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Hassas Bir Cildiniz Varsa Kullanırken Çok Dikkat Etmeniz Gereken 10 Bakım Ürünü

etiket Hassas Bir Cildiniz Varsa Kullanırken Çok Dikkat Etmeniz Gereken 10 Bakım Ürünü

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 18:01

Cilt sağlığınızı korumak, yaşlanmayı geciktirmek, cilt tonunu düzgünleştirmek, aknelere güle güle demek için cilt bakımı çok önemli! Cildiniz güzelleştikçe özgüveniniz artar, kendinizi daha fazla seversiniz. Fakat hassas bir cilde sahipseniz herkesin uyguladığı rutinleri kullanmamalısınız. Hassas ciltlerin kullanırken dikkat etmesi gereken ürünlere bakalım!

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1. Peeling ürünleri

Cildi ölü hücrelerden arındıran, temizleyen, nemlendiren ve kan dolaşımını etkin kılan peeling ürünlerine dikkat edilmesi gerekir. Sert partikülleri hassas cildinize zarar verebilir. Mikro kesikler, tahriş olmuş ve kızarmış bir cilt istemiyorsanız hassas cildinize uygun bir peeling ürünü seçmelisiniz! Ayrıca seçtiğiniz peeling ürününü yüzünüzde çok bekletmemelisiniz ve sonrasında cildinizi nemlendirmelisiniz.

2. Retinol ve retinoidler

Kırışıkları azaltan, lekeleri gideren, cildi yenileyen retinoidler A vitamininden üretilen bir bileşen. Yazdıklarımız cezbedici gelebilir fakat hassas ciltlerin dikkat etmesi gerekiyor! Yoğun bir yapıya sahip olduğu için cildinizi olumsuz etkileyebilir. Eğer cilt bakımına yeni başlayan biri iseniz daha düşük bileşenlerle başlamanızı öneririz! Böylece cildiniz zarar görmeden bebek gibi olur.

3. Asitli ürünler

Ölü deri hücrelerine bay bay demenizi sağlayan, cildi yenileyen ve siyah noktalar üzerinde etkili olan toniklere bir bakalım. Hassas bir cildiniz varsa asit içeren bu ürünleri kullanırken dikkat etmeniz gerekir. Her gün ve sabah akşam kullanmak yerine haftada bir-iki defa kullanmanız yeterli olacaktır. Ayrıca kullanım sonrası cildinize gerekli nemi sağlamalısınız.

4. İçerisinde parfüm olan ürünler

Koku içeren ürünler daha cezbedici ve çekici olabiliyor. Kullandıktan sonra gerçekten cildinizi temizlediğinizi hissediyorsunuz. Fakat parfüm ve kokuya sahip ürünler alerjik olarak sizi etkileyebilir. Yüzünüzde kızarma, kabarma olmaması adına içerisinde parfüm olan ürünleri iyice incelemelisiniz. O güzel yüzünüze zarar gelsin istemeyiz!

5. Alkol içeren ürünler

Alkolün cilt bakımındaki yerine bir bakalım. Aktif bileşenleri cilde taşır, fazla yağı alır ve ciltte hafif bir his oluşturur. Bunlar gayet iyi ve hoş... Yağlı ciltlerin tercih edebileceği alkollü ürünler kuru cilde uygulanırsa daha fazla kurumasına yol açar. Bu yüzden cilt tipiniz kuru ise alkolsüz ürünleri tercih etmelisiniz.

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6. Renklendirilmiş ürünler

Renk sağlamak adına yüzünüze artı bir etkisi olmayacak şeyler katıldıysa onlardan uzak durun. Cildinizde alerjik bir etki oluşturabilir ve tahriş edebilir. Sırf dışarıdan güzel görünsün diye renklendirilen ürünlerin sizin cildinize zarar vermesini istemeyiz...

7. Kil maskeleri

Kil maskesi yüzdeki tüm kiri alır gider... Gözenek dinlemez aralara girer ve ölü derilere güle güle der. Hassas bir cildiniz varsa kil maskesi kullanırken dikkat etmeniz gerekir. Ciltte kuru bir his bırakır. Bu yüzden kil maskesi sonrası yüzünüzü hemen nemlendirmelisiniz. Temizlenmiş yüzünüzü nemlendirdikten sonra parıl parıl olursunuz.

8. Saç ürünleri

Saç bakım ürünlerinin ne alaka olduğunu sorabilirsiniz. Hemen cevaplayalım... Saçınıza kullandığınız ürünler yüzünüz ile ister istemez temas eder. Banyodayken ya da gün içinde yüzünüze sürdüğünüz ürünleri kullanırken yüzünüzü korumalısınız. Korumakta sıkıntı yaşıyorsanız cildinize olumsuz etkisi olacak bakım ürünlerinden uzak durmalısınız.

9. Güneş kremleri

Güneş kremi kullanmalısınız! Hatta hassas bir cilde sahipseniz size en uygun olanı kullanmalısınız. Zararlı ışınlara karşı bariyer olan güneş kremini seçerken cildinizin hassas olduğunu göz önünde tutmalısınız. Mineral açısından cildinizi doyurmalı!

10. Yüksek konsantrasyonlu serumlar

Birçok cilt sorunu için üretilmiş serumların bileşenlerine dikkat edilmeli. Siyah nokta cilt tonu eşitliği, nemlendirme gibi etkileri olan serumların içeriklerine bakmalısınız. Hassas bir cildiniz olduğunu unutmadan hareket ederseniz kullandığınız ürünler sayesinde harika bir cilde sahip olursunuz.

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