Hassas Bir Cildiniz Varsa Kullanırken Çok Dikkat Etmeniz Gereken 10 Bakım Ürünü

Kırışıkları azaltan, lekeleri gideren, cildi yenileyen retinoidler A vitamininden üretilen bir bileşen. Yazdıklarımız cezbedici gelebilir fakat hassas ciltlerin dikkat etmesi gerekiyor! Yoğun bir yapıya sahip olduğu için cildinizi olumsuz etkileyebilir. Eğer cilt bakımına yeni başlayan biri iseniz daha düşük bileşenlerle başlamanızı öneririz! Böylece cildiniz zarar görmeden bebek gibi olur.