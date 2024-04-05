Hassas Bir Cildiniz Varsa Cilt ve Vücut Bakımında Dikkat Edebileceğiniz 10 Şey
Hassas Bir Cildiniz Varsa Cilt ve Vücut Bakımında Dikkat Edebileceğiniz 10 Şey
Tahriş olmaya ve kullanılan ürünlere karşı reaksiyon göstermeye yatkın hassas ciltlere ve vücutlara bakım yapılırken daha dikkatli olunması gerekir. Kaşıntının, yanmanın olması ve beraberinde gelen kızarıklık, kuruluk insanı rahatsız hissettirir. Hassas ciltliler toplanın, dikkat etmeniz gerekenler burada!
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1. Kullanılan ürünlerin içeriklerine bakın.
2. Yüzünüzü ve vücudunuzu ılık su ile yıkayın.
3. Cildinizi ve vücudunuzu temizledikten sonra nemlendirin.
4. Yumuşak havlu kullanın.
5. Güneşe karşı kendinizi koruyun.
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6. Makyajınızı temizlemeyi unutmayın.
7. Ağır kimyasallardan uzaklaşın, doğal olana başvurun.
8. Gün içerisinde tüketmeniz gereken suyu için.
9. Sağlıklı beslenme rutini oluşturun.
10. Stresten uzak durun, stresinizi kontrol edin.
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