Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Hassas Bir Cildiniz Varsa Cilt ve Vücut Bakımında Dikkat Edebileceğiniz 10 Şey

etiket Hassas Bir Cildiniz Varsa Cilt ve Vücut Bakımında Dikkat Edebileceğiniz 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 16:01

Tahriş olmaya ve kullanılan ürünlere karşı reaksiyon göstermeye yatkın hassas ciltlere ve vücutlara bakım yapılırken daha dikkatli olunması gerekir. Kaşıntının, yanmanın olması ve beraberinde gelen kızarıklık, kuruluk insanı rahatsız hissettirir. Hassas ciltliler toplanın, dikkat etmeniz gerekenler burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kullanılan ürünlerin içeriklerine bakın.

Dermatolog ile görüşüldükten sonra cildinizin tipini anlayabilir ve uygun ürünleri alabilirsiniz. Hassas cildinizi tahriş edecek asitli bakım ürünlerini kullanmak yerine hipoalerjenik ve parfümsüz ürünleri tercih edebilirsiniz.

2. Yüzünüzü ve vücudunuzu ılık su ile yıkayın.

Hem yüzünüzü hem de vücudunuzu yıkarken aşırı sıcak su kullanmanız kuruluğa neden olabilir. Hassas bir cildinizin ve vücut yapınızın ılık suyla narin hareketlerle temizlenmesi gerekir.

3. Cildinizi ve vücudunuzu temizledikten sonra nemlendirin.

Kurumaya eğilimli olan hassas ciltlerin en çok ihtiyacı olan şey nemlendirilmektir. Yoğun nemlendirici ile nemi cildinize hapsedebilirsiniz. İster maske ister krem kullanın!

4. Yumuşak havlu kullanın.

Cildinizi veya vücudunuzu kurularken tahriş etmemek için yumuşak yapılı havluları tercih etmelisiniz. Minik hareketlerle sildiğiniz teninizin kızarmasını engelleyebilirsiniz.

5. Güneşe karşı kendinizi koruyun.

Normal ciltlerin de kullanması gereken güneş kremini kullanmayı unutmayın! Zararlı ışınlar yüzünden oluşabilecek kızarıklık ve kaşıntılardan korunmak amaçlı güneş kreminin sürülmesi gerekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Makyajınızı temizlemeyi unutmayın.

Dışarı çıkarken ya da evde güzel hissetmek için yapılan makyajların içerisinde kimyasal maddeler bulunur. Bunların ciltten arındırılmaması beraberinde bazı cilt problemlerini getirir. Hele ki cildiniz hassas ise makyajınızı temizlemeyi unutmamalısınız.

7. Ağır kimyasallardan uzaklaşın, doğal olana başvurun.

Cildinizin kaldıramayacağı maddelere başvurmak yerine pH dengesini koruyan organik ürünlere yönelebilirsiniz. Hassas olan cilt ve vücudunuzun değişik reaksiyonlar göstermesini istemiyorsanız hafif ve doğal olana başvurun.

8. Gün içerisinde tüketmeniz gereken suyu için.

Kırışıklıkları azaltma, gözenekleri açma, şişkinliği azaltma gibi birçok olumlu sonucu olan bol su içmenin bir diğer özelliği nemlendirmektir. Kuruluğu gidererek cildin bariyerini güçlendirir.

9. Sağlıklı beslenme rutini oluşturun.

Dengeli bir şekilde beslenerek cilt hücrelerini güçlendirebilir ve canlı tutabilirsiniz. Vitamin ve minerallerin yeteri kadar alınması sayesinde cildi saran zar güçlenir.

10. Stresten uzak durun, stresinizi kontrol edin.

Stres yüzünden cilt problemleri yaşanabiliyor. Kaşıntı sonucu oluşan kızarıklık ve tahriş buna örnek olarak verilebilir. Stresinizi dizginleyerek cildinizde oluşacak sıkıntılardan kurtulabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?