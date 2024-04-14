Hangi Mevsim Cildine Daha İyi Geliyor?
Hangi Mevsim Cildine Daha İyi Geliyor?
Cilt bakımında mevsimsel değişimlerin etkisi büyüktür. Peki, hangi mevsim cildine daha iyi geliyor? Haydi, bu testle birlikte cevabı keşfedelim👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk sorumuzla başlayalım! Egzama ya da Rosa gibi hassas cilt hastalıklarına sahip misin?
2. Akne problemi yaşıyor musun?
3. Cilt rengin aşağıdakilerden hangisine daha çok benziyor?
4. Lekeye meyilli bir cildinin olduğunu düşünüyor musun?
5. Hiç profesyonel cilt bakımı yaptırdın mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Mevsime göre değiştirdiğin bir cilt bakım rutinin var mı?
7. Günlük cilt bakımına ne kadar zaman ayırıyorsun?
8. Son olarak, cilt bakım rutininde genellikle hangi tür ürünleri kullanmayı tercih ediyorsun?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda