Hangi Mevsim Cildine Daha İyi Geliyor?

Yaz mevsimi, cildin için oldukça iyileştirici! Güneşin bol olduğu bu dönemde cildin, doğal olarak daha fazla nemleniyor ve bir ışıltı kazanıyor. Ayrıca, tuzlu su cildindeki akneleri hafif kurutuyor gibi, bu da cildini daha temiz ve taze hissetmeni sağlıyor. Yani, yaz senin cildine çok iyi geliyor!