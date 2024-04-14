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Hangi Mevsim Cildine Daha İyi Geliyor?

etiket Hangi Mevsim Cildine Daha İyi Geliyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 16:02

Cilt bakımında mevsimsel değişimlerin etkisi büyüktür. Peki, hangi mevsim cildine daha iyi geliyor? Haydi, bu testle birlikte cevabı keşfedelim👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk sorumuzla başlayalım! Egzama ya da Rosa gibi hassas cilt hastalıklarına sahip misin?

1. İlk sorumuzla başlayalım! Egzama ya da Rosa gibi hassas cilt hastalıklarına sahip misin?

2. Akne problemi yaşıyor musun?

3. Cilt rengin aşağıdakilerden hangisine daha çok benziyor?

4. Lekeye meyilli bir cildinin olduğunu düşünüyor musun?

4. Lekeye meyilli bir cildinin olduğunu düşünüyor musun?

5. Hiç profesyonel cilt bakımı yaptırdın mı?

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6. Mevsime göre değiştirdiğin bir cilt bakım rutinin var mı?

7. Günlük cilt bakımına ne kadar zaman ayırıyorsun?

8. Son olarak, cilt bakım rutininde genellikle hangi tür ürünleri kullanmayı tercih ediyorsun?

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İlkbahar!

İlkbahar, cildin için yenilenme ve canlanma zamanı. Kışın soğuk ve kuru havasından sonra, ilkbaharın gelmesiyle birlikte cildin canlanır ve tazelenir. Gittikçe ısınan hava ve artan nem, cildinin nem dengesini geri kazanmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple ilkbahar senin cildine çok iyi geliyor!

Yaz!

Yaz mevsimi, cildin için oldukça iyileştirici! Güneşin bol olduğu bu dönemde cildin, doğal olarak daha fazla nemleniyor ve bir ışıltı kazanıyor. Ayrıca, tuzlu su cildindeki akneleri hafif kurutuyor gibi, bu da cildini daha temiz ve taze hissetmeni sağlıyor. Yani, yaz senin cildine çok iyi geliyor!

Sonbahar!

Sonbahar, cildin için bir nevi yenilenme ve dinlenme dönemi. Yaz boyunca maruz kaldığın güneşin zararlarını onarmak ve kışa cildini hazırlamak için kusursuz bir zaman dilimi. Bu mevsimde, cildin hava şartlarına kolayca uyum sağlayabiliyor ve güneşin zararlı etkileri azaldığı için lekelerinin belirginliği azalıyor. Bu nedenle, sonbahar senin cildine çok iyi geliyor!

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