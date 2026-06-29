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Hakkında 2 Ayrı Soruşturma Açılan Tamar Tanrıyar Cruise Gemisinde Gözaltına Alındı

Hakkında 2 Ayrı Soruşturma Açılan Tamar Tanrıyar Cruise Gemisinde Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2026 - 11:22
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Turkuvaz Medya ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası’ndaki bir cruise gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar, ifade için İstanbul’a getirilecek.

Kaynak: Sabah

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YouTube’ta yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

YouTube’ta yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Detaylar:

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Tanrıyar, Kuşadası’nda gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Tanrıyar, Kuşadası’nda gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, 23 Haziran’da eşi Can Tanrıyar ile birlikte Marmaris’ten yurt dışına çıktığı tespit edilen Tamar Tanrıyar, Kuşadası’nda bulunan cruise gemisinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tanrıyar, soruşturma için İstanbul’a getirilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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