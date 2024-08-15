Hakaret Etti, Tekmeler Savurdu: Taksicinin Parasını Ödemeyen Hostes Kaçmaya Çalıştı

Güngören'den Sabiha Gökçen'e gitmek için taksiye binen bir hostes iddiaya göre taksicinin parasını ödemedi. O anları kayda alan taksicinin ısrarı üzerine hakaret edip tekme atmaya çalışan hostesin şikayetçi olarak taksiciyi işten attırdığı belirtildi.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir hostes ve taksicinin tartışma anları yer aldı. İddiaya göre taksimetre ücretini ödemeyen hostes araçtan inip gitmek istedi. Taksicinin ücreti ödemesini istemesi üzerine sinirlenen hostes, hakaret edip tekme atmaya çalıştı.
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Taksiden uzaklaşmaya çalışan hostesin taksiciden şikayetçi olarak işten attırdığı iddia edildi. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları hostesin hareketlerine tepki gösterdi. İşte o anlar; 🎥
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