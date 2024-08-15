Hakaret Etti, Tekmeler Savurdu: Taksicinin Parasını Ödemeyen Hostes Kaçmaya Çalıştı

Güngören'den Sabiha Gökçen'e gitmek için taksiye binen bir hostes iddiaya göre taksicinin parasını ödemedi. O anları kayda alan taksicinin ısrarı üzerine hakaret edip tekme atmaya çalışan hostesin şikayetçi olarak taksiciyi işten attırdığı belirtildi.