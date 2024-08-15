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Türkiye 119'uncusu Olan Gencin İşletme Bölümünü Tercih Etmesi Şaşkınlık Yarattı

Türkiye 119'uncusu Olan Gencin İşletme Bölümünü Tercih Etmesi Şaşkınlık Yarattı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 17:09

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Eşit puanlamasında Türkiye 119'uncusu olan Duru isimli genç, tercih olarak neden doktorluk ya da avukatlık gibi meslekler yerine 'işletme' bölümünü seçtiğini anlattı. Aklında bir meslek ideali bulunmadığını söyleyen genç kız 'Hukuğa özel bir ilgim olmamasının yanı sıra tercih etmememin bir sebebi de yerel bir bölüm olması. Türkiye'nin hukuk sistemi öğrenildiği için yurt dışında çalışma imkanı olmuyor. İşletme ve ekonomi gibi bölümler daha geniş bir çerçeveden değerlendirildiği için hem lisans, hem de lisans üstü seviye özelleşme imkanınız daha fazla oluyor.' dedi. 

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Türkiye 119'uncusu olarak Koç Üniversitesi'nde tam burslu işletme bölümünü seçen genç kızın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. neden doktorlu veya avukatlık gibi meslekleri seçmediği hakkında aldığı soruları yanıtlayan genç, ''Hukuğa özel bir ilgim olmamasının yanı sıra tercih etmememin bir sebebi de yerel bir bölüm olması. Türkiye'nin hukuk sistemi öğrenildiği için yurt dışında çalışma imkanı olmuyor.' yanıtını verdi.

Türkiye 119'uncusu olarak Koç Üniversitesi'nde tam burslu işletme bölümünü seçen genç kızın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. neden doktorlu veya avukatlık gibi meslekleri seçmediği hakkında aldığı soruları yanıtlayan genç, ''Hukuğa özel bir ilgim olmamasının yanı sıra tercih etmememin bir sebebi de yerel bir bölüm olması. Türkiye'nin hukuk sistemi öğrenildiği için yurt dışında çalışma imkanı olmuyor.' yanıtını verdi.

Seçtiği bölümün özel sektörde çalışmaya daha uygun olduğunu söyleyen genç, 'İşletme ve ekonomi gibi bölümler daha geniş bir çerçeveden değerlendirildiği için hem lisans, hem de lisans üstü seviye özelleşme imkanınız daha fazla oluyor.' dedi. İşte o video; 🎥

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