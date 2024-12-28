Hailey Bieber’ın Cilt Bakım Rutinin Doğru Tamamlayabilecek misin?

Parlayan, sağlıklı, pürüzsüz ve en önemlisi kişinin kendisini iyi hissettiği bir cilt... Hepsi Hailey Bieber'da toplanmış gibi! Sağlıklı bir cilt için cilt bakım rutinin kadar nasıl beslendiğin de önemli ama şu an odaklanmamız gereken şey, Hailey'in cilt bakım rutini olacak!