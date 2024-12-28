onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Hailey Bieber’ın Cilt Bakım Rutinin Doğru Tamamlayabilecek misin?

etiket Hailey Bieber’ın Cilt Bakım Rutinin Doğru Tamamlayabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 18:01

Parlayan, sağlıklı, pürüzsüz ve en önemlisi kişinin kendisini iyi hissettiği bir cilt... Hepsi Hailey Bieber'da toplanmış gibi! Sağlıklı bir cilt için cilt bakım rutinin kadar nasıl beslendiğin de önemli ama şu an odaklanmamız gereken şey, Hailey'in cilt bakım rutini olacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hailey'in cilt bakım rutinindeki ilk adım, bunlardan hangisi?

2. Peki bir sonraki adımı ne olabilir?

3. Devam edelim! Sonraki adımında ne yapıyor olabilir?

4. Bizce iyi gidiyorsun! Hailey, cildi için bir sonraki adımda ne kullanıyor olabilir?

5. Harikasın! Sonraki adımı tahmin edebilir misin?

6. Hailey, diğer adımda dudaklarına peptit içeren bir krem sürüyor. Doğru mu?

7. Son adımda ne yaptığını tahmin edebilir misin?

Bu testi Hailey Bieber mı çözdü acaba? Tüm adımları doğru bildin! 🤩

Eğer bu sonucu görüyorsan, tüüüüm adımları doğru tahmin etmişsin demektir. Hailey Bieber'ın cilt bakım rutinindeki adımları hafızana kazımışsın ve kendin de bu adımları uygulamışsın gibi görünüyor!

Bilemedin, baştan başlayalım mı?

Hailey Bieber'ın cilt bakım rutinini bizce doğru tahmin edebilirsin. Soruları en baştan çözmeye ne dersin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın