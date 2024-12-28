Hailey Bieber’ın Cilt Bakım Rutinin Doğru Tamamlayabilecek misin?
Hailey Bieber’ın Cilt Bakım Rutinin Doğru Tamamlayabilecek misin?
Parlayan, sağlıklı, pürüzsüz ve en önemlisi kişinin kendisini iyi hissettiği bir cilt... Hepsi Hailey Bieber'da toplanmış gibi! Sağlıklı bir cilt için cilt bakım rutinin kadar nasıl beslendiğin de önemli ama şu an odaklanmamız gereken şey, Hailey'in cilt bakım rutini olacak!
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1. Hailey'in cilt bakım rutinindeki ilk adım, bunlardan hangisi?
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2. Peki bir sonraki adımı ne olabilir?
3. Devam edelim! Sonraki adımında ne yapıyor olabilir?
4. Bizce iyi gidiyorsun! Hailey, cildi için bir sonraki adımda ne kullanıyor olabilir?
5. Harikasın! Sonraki adımı tahmin edebilir misin?
6. Hailey, diğer adımda dudaklarına peptit içeren bir krem sürüyor. Doğru mu?
7. Son adımda ne yaptığını tahmin edebilir misin?
Bu testi Hailey Bieber mı çözdü acaba? Tüm adımları doğru bildin! 🤩
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