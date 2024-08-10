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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 06:01

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Bu içerik 10.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Amazon Gece İndirimleri Başladı! Her gün birbirinden güzel ürünlerdeki cazip fiyatlar ile almayı düşündüğünüz ürünleri daha uygun fiyata getirebilirsiniz. 9 Ağustos tarihindeki indirimin dikkat çeken parçalarını aşağıda derledik.

Sunduğu dayanıklılık, şık tasarım ve pratik kullanımı ile en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.

Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! M.A.C.XIMAL Silky Matte Ruj , Kiko Milano Kahverengi Göz Kalemi, L'Oreal Paris Glotion Işıltılı Nemlendirici gibi görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.

8 Ağustos 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Volta Benzinli Motorsiklet, iPhone 15 Plus bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Samsung TAB A9 tablet, Xiaomi Dikey Süpürge ve Samsonite valizler vardı.

10 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Şok Aktüel kataloğunda, Sony Playstation 5 ve iPhone 11, bu hafta satışa sunuldu. En çok ilgi çeken ürünler arasında Hoover ve Samsung'un beyaz ev eşyaları ve Bienwood'un ahşap mobilyaları vardı.2

Okulların açılmasına bir aydan az bir zaman kalmışken, okul çantası, suluklar, defterler, beslenme setleri gibi ürünlerde sepette %50'ye varan indirimler vardı. Aşağıdaki içerikte indirimin yıldız parçalarını görebilirsiniz.

9 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan BİM Aktüel kataloğunda,Ard Boat Fiber Tabanlı Şişme Bot ve Summer Bahçe Oturma Grubu, bu hafta satışa sunuldu. En çok ilgi çeken ürünler arasında Senna, TCL, Dijitsu gibi markaların 4K ve UHD televizyonları ile RKS ve Alfa Romeo gibi markaların elektrikli bisikletleri vardı.

Sunduğu zarif tasarım, yüksek kalite ve şıklık ile en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Madame Coco Diamanta 5 Parça Karaf Seti, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.

Moda dünyasının en trend ürünlerini mi arıyorsunuz? Levi's, Adidas, Crocs ve Under Armour gibi markaların en stil sahibi ve şık seçeneklerini, gülümseten fırsatlarla aşağıdaki içerikte derledik.

Markalı ürünleri ucuza almak isteyenler buraya! Boyner’de %60’a varan indirimlerle, stil sahibi kombinlerinizi tamamlayacak kıyafet, ayakkabı ve aksesuarları bu içerikte bir araya getirdik.

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Kitapseverler için kaçırılmayacak fırsatlar burada! En çok satan romanlardan, kişisel gelişim kitaplarına kadar, herkesin kitaplığında bulunması gereken kitap setlerini bu içerikte avantajlı fiyatlarla bulabilirsiniz.

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