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Haftanın Her Gününe Özel Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Tüyo

etiket Haftanın Her Gününe Özel Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Tüyo

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 19:31

Cildinizin çok daha sağlıklı ve canlı olması için bakım yapmanız gerek. Sizin için gün gün bakım rutini nasıl yapılır anlattık! Gelin bakım rutininin detaylarına birlikte bakalım...

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1. İlk gün cilt bakımına temizlikle başlıyoruz.

Haftaya temiz bir başlangıç yapmak için ilk günü temizlikle geçiriyoruz. Bunun için yapmanız gereken önce cildinize uygun bir temizleyiciyle cildinizi arındırmak. Bunun yanında gözeneklerinizi açmak için buhar banyosu da yapabilirsiniz. Son olarak cildinizi tonik ile dengelemeniz gerek.

2. Haftanın ikinci günü cildimizi nemlendiriyoruz.

İkinci günün amacı cildi nemlendirmek ve beslemek. Burada yine temizleyici ile cildimizi güzelce kirlerden arındırıyoruz. Nemi cilde hapsetmek için önce Hyaluronik asit kullanabilirsiniz. Bu serumu güzelce cildinize uyguladıktan sonra sıra nemlendirme adımında. Bunun için yoğun nemlendirici bir maske uygulamanız yeterli! Nemlendirme aşamasında en çok ihmal edilen göz çevresi. Bu yüzden göz çevresine özel ürünler kullanmayı unutmamalısınız.

3. 3. gün cildimizi dinlendirme günümüz.

Artık cildimizi dinlendirme aşamasına geldik. Bugün cildinizi toksinlerden arındıracaksınız. Bunu yapmak için yine cildi temizleyici ile yıkamakla başlıyoruz. Cildinizi temizledikten sonraki adım ise cilde kil maskesi uygulamak. Maskeden sonra antioksidan bir serumla cildinizi koruyabilirsiniz. Son adım ise hafif bir nemlendirici ile cildi beslemek.

4. Perşembe günü cildimize yenileyici bakım yapıyoruz.

Bugün artık cildimizi yenileyip canlandırıyoruz. Bunun için her zaman olduğu gibi cildinizi temizleyerek başlamanız gerekiyor. Temizliği yaptıktan sonraki aşama ise peeling ile cildi yenilemek. Bu peeling üzerine serum ve nemlendirici kullanarak cildinizi besleyebilirsiniz. Bugünün son adımı ise gece kremi kullanarak bakımı tamamlamak.

5. Sıra geldi koruma ve hafta sonuna hazırlanmaya.

Cuma günü yapılacak rutinin amacı cildi korumak ve hafta sonuna hazırlamak. Yine yüzünüzü temizleyici ile yıkayarak bakıma başlamanız gerekiyor. Temizleyicinin üstüne anti-aging serum kullanmalısınız. Bu serum gençleştirici etkiye sahip. Serumdan sonra nemlendiricinizi de sürebilirsiniz. Mutlaka güneş kremi kullanmanız gerektiğini de hatırlatalım. Dudaklarınızı nemlendirmek için de dudak balmı kullanabilirsiniz.

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6. Hafta sonu için hazırlık yaptık. Cumartesi ise cildinize özel bir bakım yapacağınız gün.

Cilt için bugün ekstra bir özen gösterip bakım yapma günü. Temizleyici ile yüzünüzü yıkayarak cilt bakımınıza başlayabilirsiniz. İkinci adım olarak yoğun bakım yapan ampüllerden kullanmanız gerekiyor. Daha sonra ışıltı verici bir maske uygulaması yapabilirsiniz. Göz çevresine krem ve nemlendirici sürerek cilt bakımınızı bitirebilirsiniz.

7. Cilt bakımının son gününde cildimizi dinlendirip rahatlatıyoruz.

Bütün bakımları yaptığımız için artık cildi rahatlatma zamanı. Her zaman olduğu gibi cildi temizleyerek başlıyoruz. Temizleyicinin üzerine yatıştırıcı bir tonik uygulayabilirsiniz. Gece uyumadan önce mutlaka bir gece maskesi uygulamanız gerekiyor. Yatmadan son olarak bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

8. Gün gün yapmanız gerekenleri anlattık. Ama bazı tüyoları düzenli uygulamanız gerek.

Bunların başında su içmek geliyor. Cildin nem dengesini korumak için günde ortalama 2 litreye yakın su içmeniz gerek. Cildinizi dışarıdan nemlendirmek için bakımını yaptık ama içeriden nemlendirme için de mutlaka su içimine dikkat etmelisiniz.

9. Cilt bakımı için kremler ve temizleyiciler dışında mutlaka beslenmenize de dikkat etmeniz gerek.

Beslenme cilt sağlığı için önemli bir etken. Her türlü cilde zararlı içerikli ürünleri yiyip cildinizin sağlıklı olmasını beklemeyemezsiniz. O yüzden cilt bakımı yaptığınız kadar yediklerinize ve içtiklerinize özen göstermelisiniz. Cildiniz için antioksidan ve vitamin açısından zengin besinler tüketebilirsiniz.

10. Sağlıklı ve güzel bir cildin sırrı düzenli uyku.

Ne kadar bakım yapsanız, yemeğinize de dikkat etseniz eğer düzenli uyumuyorsanız ve uykunuzu yeterli almıyorsanız o zaman cildiniz hiçbir zaman istediğiniz gibi olmaz. Yeterli uyku cildinizi yenilediği için yaptığınız bakımın destekleyicisi olacak.

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