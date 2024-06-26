Haftanın Her Gününe Özel Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Tüyo
Haftanın Her Gününe Özel Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Tüyo
Cildinizin çok daha sağlıklı ve canlı olması için bakım yapmanız gerek. Sizin için gün gün bakım rutini nasıl yapılır anlattık! Gelin bakım rutininin detaylarına birlikte bakalım...
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1. İlk gün cilt bakımına temizlikle başlıyoruz.
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2. Haftanın ikinci günü cildimizi nemlendiriyoruz.
3. 3. gün cildimizi dinlendirme günümüz.
4. Perşembe günü cildimize yenileyici bakım yapıyoruz.
5. Sıra geldi koruma ve hafta sonuna hazırlanmaya.
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