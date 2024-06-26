Haftanın Her Gününe Özel Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Tüyo

İkinci günün amacı cildi nemlendirmek ve beslemek. Burada yine temizleyici ile cildimizi güzelce kirlerden arındırıyoruz. Nemi cilde hapsetmek için önce Hyaluronik asit kullanabilirsiniz. Bu serumu güzelce cildinize uyguladıktan sonra sıra nemlendirme adımında. Bunun için yoğun nemlendirici bir maske uygulamanız yeterli! Nemlendirme aşamasında en çok ihmal edilen göz çevresi. Bu yüzden göz çevresine özel ürünler kullanmayı unutmamalısınız.