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Güzellik Merkezlerine Fuhuş Operasyonu: 'Özel Terapi' Şifresi Koymuşlar

Güzellik Merkezlerine Fuhuş Operasyonu: 'Özel Terapi' Şifresi Koymuşlar

Diyarbakır Fuhuş Güzellik Merkezi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 16:09

Diyarbakır'da plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında faaliyet gösteren bazı işletmelere eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 4'ü kadın, 9 şüpheli tutuklandı.

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Diyarbakır'da ahlak büro ekipleri, plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. İhbar sonrası bazı güzellik merkezleri ve masaj salonları takibe alındı.

Diyarbakır'da ahlak büro ekipleri, plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. İhbar sonrası bazı güzellik merkezleri ve masaj salonları takibe alındı.

Teknik takipte güzellik merkezi ile masaj salonu işletmecilerinin 'özel terapi' diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

Teknik takipte güzellik merkezi ile masaj salonu işletmecilerinin 'özel terapi' diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

'Balans' adı verilen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi gözaltına aldı.

'Balans' adı verilen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Fuhuş yapılan iş yerleri mühürlendi, idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından 'Fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Fuhuş yapılan iş yerleri mühürlendi, idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından 'Fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Peki siz Türkiye'de sayıları her geçen gün hızla artan güzellik merkezleri ve mesaj salonları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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