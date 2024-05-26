Güzelliğini Ortaya Çıkaracak Şey Ne?
Güzelliğini Ortaya Çıkaracak Şey Ne?
Güzel olduğunu sen de biz de çok iyi biliyoruz! Fakat bu güzelliği daha da açığa çıkaracak şey ne?
Hazırsan bu testte söylüyoruz!
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1. Sence hangisi daha önemlidir?
2. Senin makyaj tercihin hangisinden yana?
3. Kendine ait bir cilt bakım rutinin var mı?
4. Cildine ve sana hangi ürünlerin iyi geleceğini doğru bir biçimde bildiğini düşünüyor musun?
5. Güzelliğin biraz da içten gelen bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz?
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