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Güneş Yanığı Olmadan Bir Yaz Geçirmek İstiyorsanız Bu 12 Güneş Kremine Bir Şans Verin

etiket Güneş Yanığı Olmadan Bir Yaz Geçirmek İstiyorsanız Bu 12 Güneş Kremine Bir Şans Verin

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 19:03

Yaz geldi ve güneş bize yüzünü göstermeye başladı! 🌞 Güneşe rahat rahat çıkıp, kızarmadan, yanmadan vakit geçirmeniz için, en iyi korumaya sahip, kullanıcı yorumları ile ikna eden, en çok sevilen 12 güneş kremini sizler için derledik. La Roche Posay, Nivea, Bioderma, Sinoz gibi markaların en sevilen güneş kremlerini görmek için içeriği aşağıya kaydırın!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi

NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi

NIVEA Sun SPF 50+ Güneş Spreyi, 48 saat nemlendirme garantisiyle güneşin zararlı etkilerinden korurken cildi nemlendirir. UVA ve UVB'ye karşı yüksek koruma sağlarken cilt bariyerini destekler ve mikrobiyom dengeleyici formülüyle dengeli bir cilt sağlar. Üstelik sprey formu ile uygulama kolaylığı da sağlıyor.

Burada.

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La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

La Roche Posay'in göz çevresi dahil tüm cilt tiplerine uygun olan güneş koruyucusu, renksiz ve hafif dokusuyla en etkili korumayı sunar. SPF 50+ koruma sunan ürün beyaz iz bırakmaz. Suya ve tere dayanıklı güneş kremini burada bulabilirsiniz.

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Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi, 150 ml

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi, 150 ml

Lazer tedavisi sonrası güneşlenmeye çekinen okurlarımız için özellikle seçtiğimiz güneş koruyucu, hücresel koruma ile cilt yaşlanmasını engelliyor. Özel içeriği ile lekelenme sorununu sıfıra indirecek olan güneş koruyucu burada.

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Bioxin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Çocuk Güneş Kremi, %100 Botanik Aktif, 50 SPF, 200 ml

Bioxin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Çocuk Güneş Kremi, %100 Botanik Aktif, 50 SPF, 200 ml

Renklendirici ve alerjen içerik barındırmayan güneş kremi, çocuğunuzun cildine çok iyi gelecek. Hassas ve kuru ciltler için tavsiye edilen güneş kremi, paraben ve parfüm içermiyor.

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Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 50 Güneş Koruyucu Losyon, 180 ml

Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 50 Güneş Koruyucu Losyon, 180 ml

Tropikal esintiyi cildinizde hissetmenizi sağlayacak güneş kremi, egzotik çiçekler, meyveler ve hindistan cevizi ile zenginleştirilmiş içeriğe sahip. Güneşin zararlı ışınlarına karşı korurken cildinizi nemlendirip yumuşatacak güneş kremi burada.

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NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Losyonu, 200 ml Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi

NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Losyonu, 200 ml Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi

Suya dayanıklı formülü ve 48 saat nemlendirme özelliği ile favori güneş kreminiz olacak. Dermatolojik olarak test edilen cilde uyumlu güneş kremi, SPF 50+ koruma sağlıyor. 

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L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi, 50 ml

L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi, 50 ml

Makyajın altına da kullanabileceğiniz güneş kremi, cilde nefes aldıran ve mükemmel koruma sağlayan özelikleri ile son dönemlerin en çok konuşulan ve en çok satın alınan güneş kremleri arasında. C vitamini, E vitamini, gliserin, hyaluronik asit gibi cilde yarar sağlayan birçok içerik de bu güneş kreminin içinde mevcut. 

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La Roche-Posay Anthelios Family Spray 50+ 300 ml

La Roche-Posay Anthelios Family Spray 50+ 300 ml

Güneşe hiç toleransı olmayan hassas ve kuru ciltli okurlarımızın çok seveceğini düşündüğümüz, formülü diğerlerine göre daha ağır, ama hafif hissi ile kullanımı kolay bir güneş kremi önerisi ile geldik. Yüksek ve geniş spektrumlu koruma sağlayan güneş kremi burada.

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Sinoz SPF 50 Ultra Yüksek Koruyucu Vücut Güneş Kremi Sprey, 200 ml

Sinoz SPF 50 Ultra Yüksek Koruyucu Vücut Güneş Kremi Sprey, 200 ml

İçerisinde onarıcı panthenol bulunan güneş kremi, cildinizi besleyip canlandıracak. UV hasarını azaltan yapıya sahip güneş kremi, SPF 50+ koruma sağlıyor.

Burada.

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CeraVe SPF 50+ Güneş Korumalı Nemlendirici Yüz Kremi

CeraVe SPF 50+ Güneş Korumalı Nemlendirici Yüz Kremi

Seramidler, E vitamini ve niasinamid ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde gün boyu nem sağlayan krem, SPF 50 koruması ile cildinizi zararlı ışınlara karşı koruyor.

Burada.

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Avene Hassas Bölgeler için Güneş Koruyucu Stick SPF 50+

Avene Hassas Bölgeler için Güneş Koruyucu Stick SPF 50+

Cilt tahrişleri, ameliyat yaraları, açık sivilceler gibi cilt hassasiyetlerinde kurtarıcınız olacak güneş koruyucu stick, dermatolojik ve pediatrik testlerden başarıyla geçmiş, yani kendinize ve çocuğunuza rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Burada.

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Avene Fluide SPF 50+ Normal Karma Ve Hassas Ciltler Için Güneş Koruyucu Krem

Avene Fluide SPF 50+ Normal Karma Ve Hassas Ciltler Için Güneş Koruyucu Krem

Normal ve karma ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği, mat ve kuru bitiş sağlayan Avene marka güneş kremi, SPF 50+ güneş koruması sağlıyor. Suya karşı dayanıklılığı ile yazın severek kullanabileceğiniz düşünüyoruz.

Burada bulabilirsiniz.

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Mustela Mustela Very High Protection Yüksek Koruma Faktörlü Güneş Losyonu SPF50+

Mustela Mustela Very High Protection Yüksek Koruma Faktörlü Güneş Losyonu SPF50+

Suya ve kuma karşı oldukça dayanıklı olan krem, çok kuru ve güneşe aşırı duyarlı ciltler için öneriliyor. Bebeklerde doğumdan itibaren kullanılabilen kremi tüm aile güvenle kullanabilirsiniz.

Burada.

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