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Görüp Görebileceğiniz Dünyanın En Ürkütücü Güzelliğe Sahip Şelalelerini Sıralıyoruz!

Görüp Görebileceğiniz Dünyanın En Ürkütücü Güzelliğe Sahip Şelalelerini Sıralıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 00:59 Son Güncelleme: 27.06.2024 - 01:07

Doğanın büyüleyici güzelliklerinden biri olan şelaleler, adeta görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Bu doğa harikaları, suların coşkulu dansını ve muhteşem manzaralarını bir araya getiriyor. İşte dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz hem ürkütücü hem güzel şelaleler...

Niagara Şelalesi (Kanada ve ABD)

Niagara Şelalesi (Kanada ve ABD)

Belki de en ünlü şelalelerden biri olan Niagara, Kanada ile ABD arasındaki sınırı oluşturuyor. Devasa su kütleleriyle düşen bu şelaleler, hem gündüz hem de gece göz alıcı bir manzara sunuyor.

Iguazu Şelalesi (Arjantin ve Brezilya)

Iguazu Şelalesi (Arjantin ve Brezilya)

Güney Amerika'nın gizemli doğasında yer alan Iguazu, Arjantin ve Brezilya sınırları arasında uzanıyor. 275 ayrı kaskatlıktan oluşan bu şelaleler, etkileyici bir doğa harikası sunuyor.

Angel Şelalesi (Venezuela)

Angel Şelalesi (Venezuela)

Dünyanın en yüksek şelalesi olarak bilinen Angel, Venezüella'nın tepelerinden 979 metre yükseklikten düşüyor. Bu muazzam yükseklik, şelaleyi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Victoria Şelalesi (Zambiya ve Zimbabve)

Victoria Şelalesi (Zambiya ve Zimbabve)

Afrika'nın en büyük şelalesi olan Victoria, Zambiya ve Zimbabve arasında yer alıyor. Zambezi Nehri'nin gücüyle oluşan bu şelale, etkileyici bir manzaraya sahip.

Kaieteur Şelalesi (Guyana)

Kaieteur Şelalesi (Guyana)

Potaro Nehri üzerinde yer alan bu şelale, dünyanın en güçlü su düşüdür ve 226 metrelik bir düşle dikkat çeker.

Gullfoss Şelalesi (İzlanda)

Gullfoss Şelalesi (İzlanda)

İzlanda'nın Altın Çemberi'nde bulunan bu şelale, görkemli bir doğal güzellik sunuyor ve sularını 32 metrelik bir düşle sergiliyor.

Dettifoss Şelalesi (İzlanda)

Dettifoss Şelalesi (İzlanda)

İzlanda'nın en güçlü şelalesi olan Dettifoss, Jökulsa a Fjöllum Nehri üzerinde bulunur ve kuzeydoğu İzlanda'nın en popüler turistik yerlerinden biridir.

Havasu Şelalesi (ABD)

Havasu Şelalesi (ABD)

Arizona'nın Grand Canyon Ulusal Parkı içinde yer alan Havasu Şelalesi, turkuaz renkli suları ve çevresindeki kırmızı kayalarıyla göz kamaştırır.

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