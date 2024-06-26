İstanbul'da Yaz Tatili için Çocuklarla Yapılacak 10 Günde 10 Eğlenceli Aktivite!

Maker Çocuk; İstanbul'da teknolojiye ve yaratıcılığa ilgi duyan aileler için harika bir fırsat sunuyor. Kağıthane'de bulunan bu yer çeşitli konularda atölyeler de düzenliyor. Bu sayede çocuklar hem teknolojiyi öğrenirken hem de yaratıcı projelere katılabilir.