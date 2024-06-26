İstanbul'da Yaz Tatili için Çocuklarla Yapılacak 10 Günde 10 Eğlenceli Aktivite!
İstanbul'da Yaz Tatili için Çocuklarla Yapılacak 10 Günde 10 Eğlenceli Aktivite!
İstanbul, yaz tatilinde çocuklar için eğlenceli ve öğretici birçok seçenek sunuyor. Aileler, çocuklarını hem eğlendirip hem de yeni şeyler öğretecek aktivitelerle buluşturabilecekleri bu zengin şehri keşfetmek için harika bir fırsata sahip.
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Okulların kapanmasıyla birlikte ebeveynler, çocuklarını keyifli vakit geçirebilecekleri yerler arayışına girdi.
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İstanbul'un farklı ilçelerinde, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri birçok mekan bulunuyor. İşte o seçenekler 👇
1. Oyuncak Müzesi
2. Kidzania: Çocuklar Ülkesi
3. Madame Tussauds
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4. Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu ve Gözlemevi
5. Legoland
6. Maker Çocuk
7. Sea Life Akvaryum
8. Balat Oyuncak Müzesi
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9. Bilim ve Deney Merkezi
10. Rahmi Koç Müzesi
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