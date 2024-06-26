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İstanbul'da Yaz Tatili için Çocuklarla Yapılacak 10 Günde 10 Eğlenceli Aktivite!

İstanbul'da Yaz Tatili için Çocuklarla Yapılacak 10 Günde 10 Eğlenceli Aktivite!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 19:33 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 19:49

İstanbul, yaz tatilinde çocuklar için eğlenceli ve öğretici birçok seçenek sunuyor. Aileler, çocuklarını hem eğlendirip hem de yeni şeyler öğretecek aktivitelerle buluşturabilecekleri bu zengin şehri keşfetmek için harika bir fırsata sahip.

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Okulların kapanmasıyla birlikte ebeveynler, çocuklarını keyifli vakit geçirebilecekleri yerler arayışına girdi.

Okulların kapanmasıyla birlikte ebeveynler, çocuklarını keyifli vakit geçirebilecekleri yerler arayışına girdi.

İstanbul'un farklı ilçelerinde, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri birçok mekan bulunuyor. İşte o seçenekler 👇

İstanbul'un farklı ilçelerinde, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri birçok mekan bulunuyor. İşte o seçenekler 👇

1. Oyuncak Müzesi

1. Oyuncak Müzesi

İlk rotamız Göztepe. Sergilediği koleksiyon, oyuncakların tarihini ve çeşitliliğini gözler önüne seren Oyuncak Müzesi'nde genellikle antika oyuncaklar, nostaljik oyuncaklar ve farklı kültürlerden gelen çeşitli oyuncağa dair öğeler bulunuyor.

2. Kidzania: Çocuklar Ülkesi

2. Kidzania: Çocuklar Ülkesi

KidZania, çocukların hayal güçlerini kullanarak gerçek hayattaki meslekleri keşfettikleri interaktif bir eğlence merkezi olarak biliniyor. İstanbul'un gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Akasya Acıbadem'de bulunan KidZania, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor.

3. Madame Tussauds

3. Madame Tussauds

Özellikle çocuklar için heyecan verici bir aktivite olan bu müze, şehrin Beyoğlu ilçesindeki Grand Pera binasında yer alıyor. Madame Tussauds müzesi, gerçekçi balmumu heykelleriyle ünlü isimleri ve tarihi karakterleri ziyaretçilerle buluşturuyor. Bu sayede ünlü yıldızlar, sporcular, tarihî liderler ve sanatçılarla fotoğraf çektirebilirsiniz.

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4. Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu ve Gözlemevi

4. Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu ve Gözlemevi

Sarıyer'de bulunan Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu ve Gözlemevi; gökyüzü gözlemi ile astronomiye dair birçok etkinliğin yapıldığı önemli bir merkezdir.

5. Legoland

5. Legoland

Legoland; İstanbul, Legolar ile yapılmış devasa yapılardan oluşan ve eğlenceli aktiviteler sunan bir tema parkıdır. Park Bayrampaşa'da yer alıyor.

6. Maker Çocuk

6. Maker Çocuk

Maker Çocuk; İstanbul'da teknolojiye ve yaratıcılığa ilgi duyan aileler için harika bir fırsat sunuyor. Kağıthane'de bulunan bu yer çeşitli konularda atölyeler de düzenliyor. Bu sayede çocuklar hem teknolojiyi öğrenirken hem de yaratıcı projelere katılabilir.

7. Sea Life Akvaryum

7. Sea Life Akvaryum

Bayrampaşa'da bulunan akvaryum; dünyanın dört bir yanındaki su altı yaşamını keşfetmek isteyen ziyaretçilere kapılarını açan bir deniz yaşamı müzesidir.

8. Balat Oyuncak Müzesi

8. Balat Oyuncak Müzesi

İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Balat'ta bulunan, nostaljik oyuncakların sergilendiği bir müze. Bu müzede geçmişten günümüze uzanan bir oyuncak koleksiyonu yer alıyor.

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9. Bilim ve Deney Merkezi

9. Bilim ve Deney Merkezi

Sancaktepe'deki Bilim ve Deney Merkezi, ziyaretçilere bilimin farklı alanlarını keşfetme ve deney yapma imkanı sunuyor. Özellikle çocuklar ve gençler için eğitici etkinlikler düzenlenerek, bu sayede bilimin temel prensipleri interaktif bir şekilde öğretiliyor.

10. Rahmi Koç Müzesi

10. Rahmi Koç Müzesi

İstanbul'un Hasköy semtinde bulunan Rahmi Koç Müzesi'nin içinde eski model arabalar, lokomotifler, gemi maketleri, uçaklar gibi büyük ölçekli taşıtların yanı sıra, tarihi dokuma makineleri, telefonlar, fotoğraf makineleri gibi birçok sanayi ve iletişim aracı bulunuyor.

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