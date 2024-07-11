Görüntüler Tepki Çekti: Futbol Federasyonu Başkanının Maçı İzlerken Terini Silmesi İçin Birini Tuttuğu Görüldü

Bir yanda EURO 2024 heyecanı yaşanırken diğer yanda Copa America mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz gün Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Galip gelen taraf Kolombiya oldu.
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Maçı tribünden izleyen Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'nın terini sildirmek için görevli tutturduğu görüldü.
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Görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.
İşte o video;
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