Görenler Bakakaldı! Kapısı Olmayan Ağır Hasarlı Otomobille Trafiğe Çıktı

İstanbul Avcılar'da bir sürücü, ağır hasar görmüş otomobil ile trafiğe karıştı. Sürücü, kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerlemeye devam etti. Bu tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Avcılar Tahtakale bölgesinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda dikkat çeken olay geçtiğimiz günlerde yaşandı.
İddialara göre, ağır hasarlı bir otomobilin direksiyonunda olan sürücü, alışılmışın dışında bir manzara oluşturdu.
Araç, kilometrelerce yol kat ederken dikkat çeken detay, kapıları sökülmüş durumda olan otomobilin sürücüsünün sol ayağını dışarıya sarkıtarak ilerlemesi oldu.
Sürücü, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.
İşte o anlar 👇
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