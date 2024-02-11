Görenler Bakakaldı! Kapısı Olmayan Ağır Hasarlı Otomobille Trafiğe Çıktı

İstanbul Avcılar'da bir sürücü, ağır hasar görmüş otomobil ile trafiğe karıştı. Sürücü, kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerlemeye devam etti. Bu tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı.