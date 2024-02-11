Görüş Bildir
Haberler
Video
Görenler Bakakaldı! Kapısı Olmayan Ağır Hasarlı Otomobille Trafiğe Çıktı

Görenler Bakakaldı! Kapısı Olmayan Ağır Hasarlı Otomobille Trafiğe Çıktı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.02.2024 - 12:13

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Avcılar'da bir sürücü, ağır hasar görmüş otomobil ile trafiğe karıştı. Sürücü, kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerlemeye devam etti. Bu tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Avcılar Tahtakale bölgesinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda dikkat çeken olay geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Avcılar Tahtakale bölgesinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda dikkat çeken olay geçtiğimiz günlerde yaşandı.

İddialara göre, ağır hasarlı bir otomobilin direksiyonunda olan sürücü, alışılmışın dışında bir manzara oluşturdu.

İddialara göre, ağır hasarlı bir otomobilin direksiyonunda olan sürücü, alışılmışın dışında bir manzara oluşturdu.

Araç, kilometrelerce yol kat ederken dikkat çeken detay, kapıları sökülmüş durumda olan otomobilin sürücüsünün sol ayağını dışarıya sarkıtarak ilerlemesi oldu.

Araç, kilometrelerce yol kat ederken dikkat çeken detay, kapıları sökülmüş durumda olan otomobilin sürücüsünün sol ayağını dışarıya sarkıtarak ilerlemesi oldu.

Sürücü, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Sürücü, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

İşte o anlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?