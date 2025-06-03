Gidemeyenler İçin Dev Hizmet: Guns N' Roses İstanbul Konserine Ünlüler Akın Etti, Storyler Peş Peşe!
Dünyaca ünlü rock müzik grubu Guns N' Roses, İstanbul'da müthiş bir konser verdi. 32 yılın ardından ülkemize gelen Guns N' Roses'a ilgi oldukça yoğundu. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen konsere binlerce kişi akın etti. Ünlü grubun unutulmaz şarkıları eşliğinde keyifli bir gece yaşandı.
O geceden geriye kalanlar ise ünlülerin yaptıkları paylaşımlar oldu!
Kaynak: Magazin Burada - 2.Sayfa
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Guns N' Roses konseri hem eğlenceli hem de duygusaldı.
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ekranlara yansıtılmasıyla, tüm stadyum tek yürek oldu.
Peki başka neler yaşandı? Guns N' Roses konserinde kimler vardı?
Ünlü oyuncu Ecem Özkaya da konsere katılanlar arasında yer aldı ve tarzıyla dikkatleri çekmeyi başardı.
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş da uyumlu tarzlarıyla konser alanına havalı bir giriş yaptı.
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Kral Kaybederse'nin başrol oyuncuları Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz de beraber konserin tadını çıkardı.
Tek tabanca takılmayı tercih eden Mert Yazıcıoğlu ise yine bütün karizmasıyla konser alanındaydı.
Konser öncesi sessizliğini koruyan Hadise, sosyal medya hesabından ise paylaşımlarda bulundu.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da bu konseri kaçırmadı.
Belçim Bilgin ise konser öncesi kısa bir açıklamada bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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