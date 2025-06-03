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Gidemeyenler İçin Dev Hizmet: Guns N' Roses İstanbul Konserine Ünlüler Akın Etti, Storyler Peş Peşe!

Gidemeyenler İçin Dev Hizmet: Guns N' Roses İstanbul Konserine Ünlüler Akın Etti, Storyler Peş Peşe!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 10:26

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Guns N' Roses, İstanbul'da müthiş bir konser verdi. 32 yılın ardından ülkemize gelen Guns N' Roses'a ilgi oldukça yoğundu. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen konsere binlerce kişi akın etti. Ünlü grubun unutulmaz şarkıları eşliğinde keyifli bir gece yaşandı.

O geceden geriye kalanlar ise ünlülerin yaptıkları paylaşımlar oldu!

Kaynak: Magazin Burada - 2.Sayfa

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Guns N' Roses konseri hem eğlenceli hem de duygusaldı.

Guns N' Roses konseri hem eğlenceli hem de duygusaldı.

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, İstanbul'daki konserinden günler önce yaptığı bir paylaşımla Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmıştı. Grup, paylaşımında 'Rest in Peace' (Huzur içinde yat) ifadelerine yer vermişti. Konserde ise 'Knockin' on Heaven's Door'u (Cennetin Kapısını Çalıyorum) isimli meşhur şarkılarını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf ettiler. 

Mattia Ahmet Minguzzi'nin anılmasıyla konserde duygusal anlar yaşandı. Şarkı seslendirilirken arkada Minguzzi'nin fotoğrafıyla birlikte 'Rest in peace' (Huzur içinde yat) yazısına yer verildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ekranlara yansıtılmasıyla, tüm stadyum tek yürek oldu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ekranlara yansıtılmasıyla, tüm stadyum tek yürek oldu.

O anları Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer paylaştı. Tüm stadyumun şarkıya eşlik edip ayakta alkışladığı görüldü. Duygusal anlar, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Peki başka neler yaşandı? Guns N' Roses konserinde kimler vardı?

Peki başka neler yaşandı? Guns N' Roses konserinde kimler vardı?

Elbette bu konseri ön sıralardan izleyenler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve yakın arkadaşları vardı. Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabından paylaşım yapmasa da kendisini diğer sosyal medya paylaşımları sayesinde gördük!

Ünlü oyuncu Ecem Özkaya da konsere katılanlar arasında yer aldı ve tarzıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Ünlü oyuncu Ecem Özkaya da konsere katılanlar arasında yer aldı ve tarzıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş da uyumlu tarzlarıyla konser alanına havalı bir giriş yaptı.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş da uyumlu tarzlarıyla konser alanına havalı bir giriş yaptı.

2. Sayfa'nın objektiflerine yakalanan ünlü çift, el ele poz vermeden geçmedi!

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Kral Kaybederse'nin başrol oyuncuları Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz de beraber konserin tadını çıkardı.

Kral Kaybederse'nin başrol oyuncuları Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz de beraber konserin tadını çıkardı.

Tek tabanca takılmayı tercih eden Mert Yazıcıoğlu ise yine bütün karizmasıyla konser alanındaydı.

Tek tabanca takılmayı tercih eden Mert Yazıcıoğlu ise yine bütün karizmasıyla konser alanındaydı.

Konser öncesi sessizliğini koruyan Hadise, sosyal medya hesabından ise paylaşımlarda bulundu.

Konser öncesi sessizliğini koruyan Hadise, sosyal medya hesabından ise paylaşımlarda bulundu.

Arkadaş grubuyla konserin tadını çıkaran Hadise, özellikle Mattia Ahmet Minguzzi'nin ekranlara geldiği anı paylaşmayı tercih etti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da bu konseri kaçırmadı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da bu konseri kaçırmadı.

Belçim Bilgin ise konser öncesi kısa bir açıklamada bulundu.

Belçim Bilgin ise konser öncesi kısa bir açıklamada bulundu.

Magazin Burada'nın mikrofonlarına konuşan ünlü isim, herkesin enerjisinin çok yüksek olduğunu ve İstanbul'un buna ne kadar ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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