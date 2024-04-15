Genç Kızlar Buraya: Cilt Bakımı Hakkında "Keşke 30 Olmadan Önce Öğrenseydim" Diyeceğiniz 10 Şey

Tüm yüz maskeleri talimatlara göre kullanılmalıdır. Üretici söylemediği sürece maskeyi gece boyunca yüzünüzde bırakmayın - bu ciddi cilt sorunlarına yol açabilir. Kağıt yüz maskeleri kurumadan önce çıkarılmalıdır: bunu yapmazsanız, maske cildin nemini emmeye başlar ve bu da cildi daha kuru hale getirir. Aynı şey kil maskesi için de geçerlidir. Nemin daha yavaş buharlaşması için kalın bir tabaka halinde uygulanmalıdır ve tamamen sertleşmeden çıkartılmalıdır.