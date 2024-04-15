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Genç Kızlar Buraya: Cilt Bakımı Hakkında "Keşke 30 Olmadan Önce Öğrenseydim" Diyeceğiniz 10 Şey

etiket Genç Kızlar Buraya: Cilt Bakımı Hakkında "Keşke 30 Olmadan Önce Öğrenseydim" Diyeceğiniz 10 Şey

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 16:02

Ömrümüzün sonuna kadar genç ve mükemmel kalacağımızı düşünsek de iş esasında öyle olmuyor. 30 yaşına geldiğinizde keşke yapsaydım diyeceğiniz çok şey olacak. İşte sizin için bunları derledik! Haydi içeriğimize...

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1. Koruyucu krem kullanmadan güneşe çıkmak ileride büyük sorunlara yol açar.

Güneşe maruz kalmak, cilt yaşlanmasına ve cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bronz bir cildin harika gördüğü kuşkusuz ama korumak şartıyla tabii ki.

2. Kaliteli ve cilde zarar vermeyecek makyaj ürünlerine sahip olmak çok önemlidir.

Cildinize uygun olmayan veya kalitesiz makyaj ürünleri cilt problemlerine yol açar. Ve sadece anı kurtarmış olursunuz. Oysa tüm hayatınız boyunca cildiniz size eşlik edecek. Araştırma yaparak hem cildinize hem de cebinize katkı sağlayacak makyaj ürünlerini tercih etmelisiniz.

3. Düzenli yüz yogası yapmak cildi diri tutar.

Fit görünüm sadece gövdeniz için önemli değil, cildiniz de aynı hassasiyeti bekler. Bu yüzden düzenli olarak yüz yogası yapmak cildinizi yaşınız ilerlese de diri tutar. Günde sadece 15 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır.

4. Cilt hor kullanılacak bir şey değildir.

Ah biraz da şuraya bir şey yapayım, aman bugün de makyajımı silmeyeyim demek çok yanlış. Fazlasıyla hassasiyet isteyen cildinizi hor kullanmamalısınız.

5. Nemsiz kalan bir cilt yaşlanmaya mahkumdur.

Cildin nem dengesini korumak, kırışıklıkları azaltmak ve cildin genel sağlığını iyileştirmek için nemlendirici kullanmak çok ama çok önemli. Kurumuş bir cilt ileride hiç işinize yaramayacak. Bu yüzden zaman kaybetmeden düzenli olarak nemlendirici işlemler yapmaya başlamalısınız.

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6. Fazla stres cildinizi olumsuz etkiler.

Stres cildi olumsuz etkiler. Stres yönetimi teknikleri kullanarak stres seviyenizi azaltmak cildinizin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Nasıl stressiz olur dediğinizi duyar gibiyiz ama mümkün mertebe bunu yönetmenizde fayda var. İleride sizi gamsız olmakla bile suçlayabilirler. Ama siz sadece cildiniz için en iyisini istiyorsunuzdur. 😊

7. Gece asla makyaj ile uyunmaz.

7. Gece asla makyaj ile uyunmaz.

Makyaj veya kirlerle uyumak gözeneklerin tıkanmasına ve cilt problemlerinin artmasına neden olur. Ne kadar üşenirseniz üşenin gece yatağa makyaj ile sakın girmeyin.

8. Fondöteni sürmek için ıslatılmış makyaj süngeri kullanılmalı.

8. Fondöteni sürmek için ıslatılmış makyaj süngeri kullanılmalı.

Makyaj süngerlerinin ıslatılarak kullanılması gerekir. Kuru olan süngerler, güzellik ürününden çok fazla 'yiyorlar' ve cilde eşit şekilde yaymıyorlar.

9. Yaptığın yüz maskesini yüzünde canının istediği kadar bekletmek risklidir.

9. Yaptığın yüz maskesini yüzünde canının istediği kadar bekletmek risklidir.

Tüm yüz maskeleri talimatlara göre kullanılmalıdır. Üretici söylemediği sürece maskeyi gece boyunca yüzünüzde bırakmayın - bu ciddi cilt sorunlarına yol açabilir. Kağıt yüz maskeleri kurumadan önce çıkarılmalıdır: bunu yapmazsanız, maske cildin nemini emmeye başlar ve bu da cildi daha kuru hale getirir. Aynı şey kil maskesi için de geçerlidir. Nemin daha yavaş buharlaşması için kalın bir tabaka halinde uygulanmalıdır ve tamamen sertleşmeden çıkartılmalıdır.

10. Sağlıklı beslenmek cildinizin en iyi dostlarından biridir.

Yediğiniz her şey görünüşünüzü etkiler. Bu yüzden sağlıklı bir beslenme tarzı beraberinde güzel bir cilde de kapı açar. Cilt sağlığınızı iyileştirmek için beslenme alışkanlıklarınıza dikkat edin. Antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri ve vitaminler açısından zengin olan yiyecekler tüketmek cildinizi korur.

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