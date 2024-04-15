Genç Kızlar Buraya: Cilt Bakımı Hakkında "Keşke 30 Olmadan Önce Öğrenseydim" Diyeceğiniz 10 Şey
Genç Kızlar Buraya: Cilt Bakımı Hakkında "Keşke 30 Olmadan Önce Öğrenseydim" Diyeceğiniz 10 Şey
Ömrümüzün sonuna kadar genç ve mükemmel kalacağımızı düşünsek de iş esasında öyle olmuyor. 30 yaşına geldiğinizde keşke yapsaydım diyeceğiniz çok şey olacak. İşte sizin için bunları derledik! Haydi içeriğimize...
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1. Koruyucu krem kullanmadan güneşe çıkmak ileride büyük sorunlara yol açar.
2. Kaliteli ve cilde zarar vermeyecek makyaj ürünlerine sahip olmak çok önemlidir.
3. Düzenli yüz yogası yapmak cildi diri tutar.
4. Cilt hor kullanılacak bir şey değildir.
5. Nemsiz kalan bir cilt yaşlanmaya mahkumdur.
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6. Fazla stres cildinizi olumsuz etkiler.
7. Gece asla makyaj ile uyunmaz.
8. Fondöteni sürmek için ıslatılmış makyaj süngeri kullanılmalı.
9. Yaptığın yüz maskesini yüzünde canının istediği kadar bekletmek risklidir.
10. Sağlıklı beslenmek cildinizin en iyi dostlarından biridir.
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