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Gelişen Teknolojinin Günümüzde Kadınların İşlerini Kolaylaştırdığı 10 Konu

etiket Gelişen Teknolojinin Günümüzde Kadınların İşlerini Kolaylaştırdığı 10 Konu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 16:01

Günümüzde gelişen teknoloji, kadınların imdadına yetişiyor! Kadınların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve işlerini verimli bir şekilde yapmalarını sağlayan teknolojik konuları sizin için sıraladık 👇🌞

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1. Artık bu işkenceyi çekmenize gerek yok...

Her ay aynı filmi tekrar izlemek gibi bu acıyı çekmekten oldukça bıktığınızı ve derin bir 'of' sesini elbette duyuyoruz! Gelişen teknoloji sayesinde evde kendinize uygulayabileceğiniz lazer epilasyon cihazları sayesinde hem zamandan tasarruf ediyorsunuz, hem de çektiğiniz acının bedeli tertemiz bir vücut oluyor.

2. Kablolu bütün ev aletlerini çöpe atma vakti!

Evi temizlerken süpürgenin kablosunu o prizden bu prize sokmaktan, temizliğe sürekli ara vermek zorunda kalıyorsanız kablosuz süpürgeler tam size göre. Temizliğe hiç ara vermeden, evin en dip köşesine bile ulaşmanız mümkün.

3. Saçınızı tararken aynı zamanda şekil de verebilirsiniz.

Saçına bir türlü şekil veremeyip, her gün saçlarınıza saatlerce vakit ayırmanıza hiç gerek yok. Çünkü tarak şeklindeki düzleştiriciler sayesinde saçınızı tararken pratik bir şekilde düzleştirebilirsiniz.

4. Her ay ani karın ağrılarıyla irkilmemeniz için telefona bir uygulama yüklemeniz yeterli...

Hayatın stres ve bunalımından PMS döneminizi takip edememeniz veya unutmanız çok normal. Bunun dert edilecek hiçbir yanı yok çünkü telefonunuza adet döneminizi takip etmek için yüklediğiniz bir uygulama, döngünüz içinde gelişen her şeyi size haber verecek!

5. Yüzünüzü temizlerken bile teknolojiden yararlanın.

Manuel olarak yüzünüzü köpürte köpürte temizlemek oldukça ferahlatsa bile teknolojiden faydalanmayı da mutlaka deneyin. Titreşimli yüz temizleme cihazları ile yüzünüzü bütün ölü derilerden kurtarın.

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6. Hamur yoğurmamak için börek yapmayanların artık bahanesi yok!

Börek, kurabiye ve benzeri hamur işleri yemek aşırı lezzetli olsa da iş yapma kısmına geldiğinde bir adım geri durmanızın elbette bir nedeni var: Hamur yoğurmak! Artık bunun da bir çözümü var. Hamur yoğurma makinesi sayesinde bütün malzemeleri kaba koyun ve bırakın makine sizin için hamuru hazırlasın.

7. Her gün ojelerinizi değiştirmek isteyeceksiniz.

Oje sürmek zaten bu kadar zahmetli bir işken yarım saat kurutmak için bir sürü yol denemek insanı daha sıkıyor! UV ışınlı oje kurutma makineleri sayesinde üç saniyede ojeleriniz kullanıma hazır...

8. Anne olmuş kadınları de elbette unutmadık...

Emziren anneler için tasarlanmış elektrikli ve taşınabilir emzirme pompaları, bebek bakımını oldukça kolaylaştırır. Akıllı meme pompaları sayesinde meme sütünü daha sağlıklı ve verimli sağma imkanı sağlar...

9. Regl döneminin çilesi hiç biter mi...

Her ay aynı döngüyü çekmek yeterince zor olduğu gibi bir de sağlıklı ve rahat bir şekilde bu dönemi geçirmek var! Özellikle rahatlık kadınlar için oldukça önemli çünkü, sosyal yaşantıya bir şekilde devam etmek gerekli. Menstrüel kap kullanan kadınların menstrüel kupa sterilizatörleri sayesinde hijyenik bir şekilde dönemi tamamlamalarını sağlar.

10. Saçlarınızın yıpranmasına artık dur diyoruz!

Son zamanlarda oldukça popüler olan saç şekillendirme cihazları, verdiği minimum ısı ve dolgunluk kazandırmaları ile kadınların gönlünde adeta taht kurdu! Üstüne üstlük ortalama 5 dakikada saçınızı yapma imkanı ile zamandan da oldukça tasarruf edeceksiniz.

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