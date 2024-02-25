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Gece Bakımıyla Cildinizi Canlandırın! Gece Cilt Bakımı Yapmanın 10 Faydası

etiket Gece Bakımıyla Cildinizi Canlandırın! Gece Cilt Bakımı Yapmanın 10 Faydası

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 18:01

Cildinizin güzel olmasını istiyorsanız bakımlarınızı düzgünce yapmanız gerek. Cilt bakımları arasında en önemlisi gece bakımı. Gün boyu cildinizin maruz kaldığı kirlerden cildinizi gece bakımıyla arındırmanız mümkün. Gelin birlikte gece bakımı neden önemli bakalım...

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1. Gece boyunca cilt yenileniyor.

Cilt gece boyunca yenilendiği için gece yatarken temiz bir cildiniz olmalı. Gece cilt bakımınızı yaparak bu sürece destek olabilirsiniz. Gece yapılan cilt bakımları sayesinde sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olabilirsiniz.

2. Cilt için nemlendirme çok önemli.

Cilt bakımının en önemli adımı nemlendirme aşaması. Yeterli nemlendirme yapılmazsa cilt esnekliği kaybediyor ve kuruyor. Gece bakım rutininde de en önemli adım nemlendirme. Gece bakımınızı düzgün yaparsanız cildiniz hem daha nemli hem de esnek olacaktır.

3. Cildinizin kırışmasını istemiyorsanız gece bakımını aksatmayın!

Gece yapılan cilt bakımının cildin daha sağlıklı olması için şart olduğunu söylemiştik. Cilt sağlığının yanında gece bakımı aynı zamnda kırışıklık azaltmak için de şart. Gece bakım rutininize anti-aging ürünler ekleyerek kırışıklıkların önüne geçebilirsiniz.

4. Gece bakım rutini uygulandığında ciltteki lekeler azalıyor.

Gece bakım rutini uygulayarak lekelerden kurtulabilirsiniz. Gece rutinine koyduğunuz leke azaltıcı ürünlerle cildinizdeki lekeleri azaltmanız mümkün. Leke azaltıcı ürünler aynı zamanda cilt tonunun eşitlenmesine de katkı sağlıyor.

5. Gün boyu güneşin zararlı ışınları cildi etkiliyor.

Güneşin bu zararlı etkilerinden korunmak için mutlaka gün içinde dışarı çıkarken güneş kremi sürmek gerekiyor. Ama bu kremi gece bakımıyla da desteklemek gerek. Gece yaptığınız cilt bakımı güneşin cildinize verdiği hasarları azaltmanıza yardımcı oluyor.

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6. Gece bakım rutininin en önemli adımlarından biri cildi temizlemek.

Cildiniz gün boyu maruz kaldıkları yüzünden kirleniyor. Bu yüzden gece bakımı çok önemli. Gece yaptığınız bakım ile cildinizi temizleyerek gözeneklerin tıkanmasının önüne geçebilirsiniz.

7. Gün boyu cildiniz dışarıdan gelen her şeye açık!

Gün boyu kirlenen cilt, enfeksiyonlara da açık hale geliyor. Bu enfeksiyonu engellemek için gece cilt bakımınızı aksatmamalısınız. Cildinizi temizlediğiniz ve kirlerden arındırdığınız gece bakımı bu yüzden çok önemli.

8. Göz altı morarmaları herkesin en büyük dertlerinden.

Göz çevresi ekstra bir bakım gerektiren bir bölge. Cilt bakımınıza dikkat ederken göz altlarını unutmamalısınız. Gece bakım rutininize eklediğiniz göz altı ve çevresi bakımı sayesinde göz altı morluklarınız azalabilir.

9. Yağlı bir cildiniz varsa o zaman gece bakımı sizin için şart!

Cildiniz yağlı yapıdaysa o zaman sizin için gece bakımı bir seçenek değil, mecburiyet. Ciltteki yağ üretiminin dengelenmesi ve cildin yağlanmasının azalması için gece bakım rutini yardımcı olabilir.

10. Bakım yapmak, insanı rahatlatan bir aktivite.

Gece yapılan bakım rahatlamaya yardımcı oluyor. Uyumadan önce cildinizi güzelce temizlemek sizi rahatlamaya yeter! Cildinizi dinlendirmeye yarayan bu aktiviteyi aksatmamalısınız.

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