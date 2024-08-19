Galatasaray'ın Yıldızı Wilfried Zaha: "Biri Yüzüme İsabet Edecek Bir Meşale Attı, Hepsi GS Taraftarıydı"
Galatasaray'ın Yıldızı Wilfried Zaha: "Biri Yüzüme İsabet Edecek Bir Meşale Attı, Hepsi GS Taraftarıydı"
Son dönemde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Fildişili yıldız Wilfried Zaha, Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı bir olayı anlatan Zaha, sarı-kırmızılılara sitemde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha, kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamalarla pek çok kişinin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Zaha, 'meşale' anısıyla Galatasaraylı taraftarlara sitem etti.
"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren ve göstermeyen çok sayıda Galatasaray taraftarı var" diyen Fildişili yıldız şunları söyledi:
"Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçta sadece Galatasaray taraftarı vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı."
"Hepsi Galatasaray taraftarıydı, orada rakip taraftar yoktu. Eğer biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde neden oynamadığına yönelik bir açıklamada da bulunan Zaha, "Bunu yöneticilere sorun. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
ne tatsız tuzsuz, problemli, faydasız bir herif çıktı bu da be. aslında yönetim çoktan kapıya koymuştu da o hiçbir şekilde hak etmediği maaşının miktarı işi ... Devamını Gör