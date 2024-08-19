Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray'ın Yıldızı Wilfried Zaha: "Biri Yüzüme İsabet Edecek Bir Meşale Attı, Hepsi GS Taraftarıydı"

Galatasaray'ın Yıldızı Wilfried Zaha: "Biri Yüzüme İsabet Edecek Bir Meşale Attı, Hepsi GS Taraftarıydı"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 12:15

Son dönemde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Fildişili yıldız Wilfried Zaha, Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı bir olayı anlatan Zaha, sarı-kırmızılılara sitemde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray'ın 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha, kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamalarla pek çok kişinin dikkatini çekti.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha, kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamalarla pek çok kişinin dikkatini çekti.

Son günlerde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Zaha, 'meşale' anısıyla Galatasaraylı taraftarlara sitem etti.

Son günlerde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Zaha, 'meşale' anısıyla Galatasaraylı taraftarlara sitem etti.

"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren ve göstermeyen çok sayıda Galatasaray taraftarı var" diyen Fildişili yıldız şunları söyledi:

"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren ve göstermeyen çok sayıda Galatasaray taraftarı var" diyen Fildişili yıldız şunları söyledi:

"Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçta sadece Galatasaray taraftarı vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı."

"Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçta sadece Galatasaray taraftarı vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı."

"Hepsi Galatasaray taraftarıydı, orada rakip taraftar yoktu. Eğer biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı."

"Hepsi Galatasaray taraftarıydı, orada rakip taraftar yoktu. Eğer biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemde neden oynamadığına yönelik bir açıklamada da bulunan Zaha, "Bunu yöneticilere sorun. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok."

Son dönemde neden oynamadığına yönelik bir açıklamada da bulunan Zaha, "Bunu yöneticilere sorun. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok."

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tehuti

ne tatsız tuzsuz, problemli, faydasız bir herif çıktı bu da be. aslında yönetim çoktan kapıya koymuştu da o hiçbir şekilde hak etmediği maaşının miktarı işi ... Devamını Gör