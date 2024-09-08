Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, Atatürkçü Teğmenleri Hedef Aldı: "Cumhurbaşkanı'na Darbe Yapabilirler"

Kamuoyunda 'Furkancılar' olarak bilinen dini yapılanmanın kurucusu Alparslan Kuytul, 30 Ağustos'ta yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla kılıç çatan teğmenleri hedef aldı. Teğmenlerin, komutanlarından emir almayacağını söyleyen Kuytul, 'Başkomutan Cumhurbaşkanı'ndan bile emir almaz bunlar. Kemalist teğmenlere nereye bağlılarsa, kimlerle gizli gizli görüşüyorlarsa, bu eylemi onlara kim emrettiyse, yarın onlardan emir alacak ve Cumhurbaşkanı'na karşı darbe bile yapabilir.' dedi.