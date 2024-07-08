Fransız Bisikletçi Julien Bernard Yarış Sırasında Eşini ve Oğlunu Öptüğü İçin Para Cezası Aldı
Fransız Bisikletçi Julien Bernard Yarış Sırasında Eşini ve Oğlunu Öptüğü İçin Para Cezası Aldı
Fransız bisiklet dünyasının önde gelen ismi Julien Bernard, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından para cezası aldı. Cezanın nedeni ise yarış sırasında eşi ve oğlunu öpmesi.
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Fransız bisikletçi Julien Bernard, Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabındaki yarışta eşini ve oğlunu öptüğü için Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 200 İsviçre Frangı (yaklaşık 7275 TL) para cezasına çarptırıldı.
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UCI'den yapılan açıklamada, Bernard'ın davranışının uygunsuz olduğunu ve sporun imajına zarar verdiği ifade edildi.
Bernard da X'te yaptığı paylaşımda, "Sporun imajına zarar verdiğim için UCI'dan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Bir röportajda da konuya değinen Bernard, sevdikleriyle karşılaşmasının kariyerinde eşsiz bir an olduğunu söyledi.
Bernard'ın eşini ve oğlunu öptüğü an 👇
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