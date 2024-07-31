Fenerbahçe'den Açıklama Geldi: Fred Kaç Hafta Forma Giyemeyecek?
Fenerbahçe'den Açıklama Geldi: Fred Kaç Hafta Forma Giyemeyecek?
Fenerbahçe, Lugano maçının 31. dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemeyen Brezilyalı orta sahası Fred hakkında açıklama yayınladı. Sarı-lacviertli kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli orta sahanın sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiği belirtildi.
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Orta sahaya transfer yapması beklenen Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber geldi.
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Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki yıldızın sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine hemen başlanıldığını paylaştı.
Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fred, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanayacak.
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