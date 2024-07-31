Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'den Açıklama Geldi: Fred Kaç Hafta Forma Giyemeyecek?

Fenerbahçe'den Açıklama Geldi: Fred Kaç Hafta Forma Giyemeyecek?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 15:46

Fenerbahçe, Lugano maçının 31. dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemeyen Brezilyalı orta sahası Fred hakkında açıklama yayınladı. Sarı-lacviertli kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli orta sahanın sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Orta sahaya transfer yapması beklenen Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber geldi.

Orta sahaya transfer yapması beklenen Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki yıldızın sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine hemen başlanıldığını paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki yıldızın sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine hemen başlanıldığını paylaştı.

Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fred, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanayacak.

Fred, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın