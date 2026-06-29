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Fenerbahçe’de Sezonun İlk Sakatlığı: Vedat Muriqi Antrenmanda Sakatlandı, Hastaneye Kaldırıldı

Fenerbahçe’de Sezonun İlk Sakatlığı: Vedat Muriqi Antrenmanda Sakatlandı, Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 14:47
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Yeni transfer Vedat Muriqi antrenmanda sakatlandı. Kosovalı oyuncu MR için hastaneye götürüldü.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antrenmandaki kötü haber yeni transfer Vedat Muriqi'den geldi. Kosovalı oyuncu hissettiği ağrı sonrası sedya ile sahayı terk etti. Oyuncunun son durumu çekilecek MR sonrası netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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