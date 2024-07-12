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Fenerbahçe Cenk Tosun ile Anlaştı, Resmi Transfer Açıklaması Bekleniyor

Fenerbahçe Cenk Tosun ile Anlaştı, Resmi Transfer Açıklaması Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.07.2024 - 15:29

Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler serbest oyuncu statüsünde olan ve takımı Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor.

Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.

Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.

Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.

Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.

Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin euroya Everton'a giden Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.

Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin euroya Everton'a giden Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.

Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.

Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.
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