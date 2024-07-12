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Ayak Parmağından Göz Bozukluğunu Tedavi Ettiğini İddia Eden Hoca Herkesin Beynini Bir Kere Daha Yaktı

Ayak Parmağından Göz Bozukluğunu Tedavi Ettiğini İddia Eden Hoca Herkesin Beynini Bir Kere Daha Yaktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
12.07.2024 - 15:18

Üfürerek ya da muska yazarak tedavi ettiğini iddia eden hocalar görmüşsünüzdür. Peki ayak parmağından göz bozukluğu ayarı yapanına denk geldiniz mi? Biz geldik, buyurun siz de bakın 👇

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Gün geçmiyor ki yeni bir kerametli olduğunu iddia eden hoca karşımıza çıkmasın.

Gün geçmiyor ki yeni bir kerametli olduğunu iddia eden hoca karşımıza çıkmasın.

Nasıl bir kafayla yaşadığı anlaşılmayan bu hocaların hepsinin güya kendi "iyileştirme" yöntemleri var.

Nasıl bir kafayla yaşadığı anlaşılmayan bu hocaların hepsinin güya kendi "iyileştirme" yöntemleri var.

Fakat sanmıyoruz ki daha önce ayak parmağından göz bozukluğunu tedavi eden bir hoca görmüş olun. Bakın mesela 👇

Ayaktan göz ayarı yapan sözde hocayla ilgili sosyal medyadan ilginç yorumlar da eksik kalmadı 👇

Ayaktan göz ayarı yapan sözde hocayla ilgili sosyal medyadan ilginç yorumlar da eksik kalmadı 👇
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