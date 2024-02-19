Favori Cilt Bakım Ürününü Tahmin Ediyoruz!
Favori Cilt Bakım Ürününü Tahmin Ediyoruz!
Cilt bakımına önem veriyor ve tüm ürünleri tanıyorsan o halde gel senin favori cilt bakım ürününü bulalım 👇
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1. İlk olarak, senin için cilt bakımının en önemli aşaması hangisi?
2. Cilt bakım ürünü satın alırken en çok dikkat ettiğin kriter ne?
3. Sence cilt bakımı yaptırmak gerekli mi?
4. Doğum gününde hangi hediyeyi alsan daha çok sevinirsin?
5. Söyle bakalım, hangisi senin 'kusursuz cilt' tanımına uyar?
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6. Bir cilt bakım ürününün iyi olduğunu nasıl anlarsın?
7. Cildindeki en çok neyi sevmiyorsun?
8. Hangisi bedava verilse hemen alırsın?
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