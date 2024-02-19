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Favori Cilt Bakım Ürününü Tahmin Ediyoruz!

etiket Favori Cilt Bakım Ürününü Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 20:01

Cilt bakımına önem veriyor ve tüm ürünleri tanıyorsan o halde gel senin favori cilt bakım ürününü bulalım 👇

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1. İlk olarak, senin için cilt bakımının en önemli aşaması hangisi?

2. Cilt bakım ürünü satın alırken en çok dikkat ettiğin kriter ne?

3. Sence cilt bakımı yaptırmak gerekli mi?

4. Doğum gününde hangi hediyeyi alsan daha çok sevinirsin?

5. Söyle bakalım, hangisi senin 'kusursuz cilt' tanımına uyar?

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6. Bir cilt bakım ürününün iyi olduğunu nasıl anlarsın?

7. Cildindeki en çok neyi sevmiyorsun?

8. Hangisi bedava verilse hemen alırsın?

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Sen maskesiz yapamıyorsun!

Tüm cilt bakım ürünlerinde senin favorin maskeler! Maske yapmayı o kadar çok seviyorsun ki bu senin için artık bir eğlence haline gelmiş. Ama maskeye kapılıp da diğer bakım ürünlerini de ihmal etme!

Sen nemlendiricisiz yapamıyorsun!

Her daim en çok kullandığın cilt bakım ürünü kesinlikle nemlendirici! Sana iyi gelen ve cildini yatıştıran ürünü bulmuşsun ve oldukça memnunsun. Cilt bakımını asla aksatmıyorsun ama bir ürünü seçmen gerekse bu nemlendirici olurdu.

Yüz temizleyiciler!

Sen makyaj ve yüz temizleme ürünlerine bayılıyorsun! Bu ürünleri kullandıktan sonra kendini arınmış ve ferahlamış hissediyorsun! Cildini temiz tutmak senin rutinindeki en önemli şey.

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