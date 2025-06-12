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Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

etiket Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 09:43

Her sabah uyanıp göz göze geldiğin yastığın, seni yolcu eden aynan ya da kapıdan girerken yüzünü buruşturan ayakkabılığın… Hiç düşündün mü evin sana bakıp bir şeyler söylüyor olabilir mi? Hani bazen şu duvarlar konuşsa da anlatsa deriz ya işte tam da öyle bir yerden yakalıyoruz seni! Çünkü bu testte evinin sana ne anlatmak isteyeceğini birlikte çözeceğiz.

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1. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne olur?

2. Şu temizlik ürünlerinden biri olsan hangisi olurdun?

3. Çamaşır asma ritüelin nasıl tarif edersin?

4. Şu cümleyi herhangi bir anda kullanır mısın: “Her şey yerli yerinde olmalı, yoksa huzur bulamam.”

5. Yatak toplama mevzusu sabahlarının hangi kısmında yer alıyor?

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6. Favori köşeni seç bakalım!

7. Aynan sana ne söylerdi?

8. Bu tarzlardan hangisi senin ev stiline daha yakın?

Şekersin ama biraz dağınıksın!

Sen eğlenceli, yaratıcı ve biraz dağınık bir ev sahibisin. O kadar güzel enerjin var ki tozlar bile seni yargılamıyor. İşin asıl sırrı ise düzensizliğin içinde bile aslında senin kendi düzeninin var olması. Senin evinin dili olsaydı belki ufak bir toparlanmaya ihtiyacı olduğunu söylerdi.

Titizlikte master seviyesi!

Seninle yaşamak keyifli çünkü evin bir otel konforunda! Temizlik, düzen, zamanlama… Her şeyin bir planı ve her eşyanın bir yeri var. Adeta bir müze gibi kusursuzca işlenmiş. Senin evinin dili olsa yüksek ihtimalle herkesin evine hayran olduğunu söylerdi.

Ne eksik ne fazla! Sen tam dengede yaşıyorsun.

Ne çok abartıyorsun ne de tamamen salıyorsun. Evinle aranızda sakin, huzurlu ve karşılıklı anlayışa dayalı bir ilişki var. Temizlik var ama stres yok, düzen var ve nefes de alınıyor. Senin evinin bir dili olsaydı seni alkışlayarak harika bir ekip arkadaşı olduğunu söylerdi.

Bugün var yarın yok! Moduna göre temizlik.

Seninle evin arasında inişli çıkışlı bir ilişki var. Bazen günlerce ilgilenmediğin köşeler oluyor bazen de bir temizlik coşkusuyla evi baştan yaratıyorsun. Senin titizliğini modun belirliyor. Senin evinin dili olsaydı bazen arayı çok açmamak gerektiğini hatırlatırdı.

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Çekme Makarna
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