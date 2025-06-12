Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?
Her sabah uyanıp göz göze geldiğin yastığın, seni yolcu eden aynan ya da kapıdan girerken yüzünü buruşturan ayakkabılığın… Hiç düşündün mü evin sana bakıp bir şeyler söylüyor olabilir mi? Hani bazen şu duvarlar konuşsa da anlatsa deriz ya işte tam da öyle bir yerden yakalıyoruz seni! Çünkü bu testte evinin sana ne anlatmak isteyeceğini birlikte çözeceğiz.
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1. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
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2. Şu temizlik ürünlerinden biri olsan hangisi olurdun?
3. Çamaşır asma ritüelin nasıl tarif edersin?
4. Şu cümleyi herhangi bir anda kullanır mısın: “Her şey yerli yerinde olmalı, yoksa huzur bulamam.”
5. Yatak toplama mevzusu sabahlarının hangi kısmında yer alıyor?
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6. Favori köşeni seç bakalım!
7. Aynan sana ne söylerdi?
8. Bu tarzlardan hangisi senin ev stiline daha yakın?
Şekersin ama biraz dağınıksın!
Titizlikte master seviyesi!
Ne eksik ne fazla! Sen tam dengede yaşıyorsun.
Bugün var yarın yok! Moduna göre temizlik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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