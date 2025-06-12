Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

Her sabah uyanıp göz göze geldiğin yastığın, seni yolcu eden aynan ya da kapıdan girerken yüzünü buruşturan ayakkabılığın… Hiç düşündün mü evin sana bakıp bir şeyler söylüyor olabilir mi? Hani bazen şu duvarlar konuşsa da anlatsa deriz ya işte tam da öyle bir yerden yakalıyoruz seni! Çünkü bu testte evinin sana ne anlatmak isteyeceğini birlikte çözeceğiz.