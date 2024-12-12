'Evet' Diyen Selena Gomez'den Doja Cat'in Gülüşüne 12 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
'Evet' Diyen Selena Gomez'den Doja Cat'in Gülüşüne 12 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kylie Jenner
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Kaia Gerber
Doja Cat
Selena Gomez
Cardi B
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Brooklyn Beckham
Sydney Sweeney
Kim Kardashian
Katy Perry
Jennifer Lopez
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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