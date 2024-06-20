Evde Ağda Yaparken Cildine Zarar Vermemek İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Şey

Doğru ağda türünü seçmek, belki de en çok dikkat etmen gereken şey. Doğru ağda türünü nasıl seçerim diye düşünüyorsan bunun için önce cilt tipini bilmen gerek. Cilt tipine uygun seçtiğin ağda ile çok daha pürüzsüz şekilde tüylerini alabilirsin. Ayrıca hassas ciltliysen eğer doğru ağda seçimi tahrişi de azaltır.