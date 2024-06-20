Evde Ağda Yaparken Cildine Zarar Vermemek İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Şey
Evde Ağda Yaparken Cildine Zarar Vermemek İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Şey
Ağda, en çok kullanılan tüy alma yöntemlerinden biri. Sen de ağda yöntemini kullanıyorsan cildine zarar vermemek için bilmen gereken bazı şeyler var. En doğru ağda için nelere dikkat etmen gerektiğini merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
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1. İlk olarak doğru ağda türünü seçtiğinden emin olmalısın.
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2. Ağda yapmadan önce mutlaka cilt temizliğini yapman gerekiyor.
3. Ağdanın sıcaklığı çok önemli!
4. Tüylerinin uzunluğu da ağda yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden.
5. Ağda yaparken cildi korumanın yolu ağda şeritlerini doğru yönde çekmek.
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