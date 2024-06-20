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Evde Ağda Yaparken Cildine Zarar Vermemek İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Şey

etiket Evde Ağda Yaparken Cildine Zarar Vermemek İçin Dikkat Etmen Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 19:01

Ağda, en çok kullanılan tüy alma yöntemlerinden biri. Sen de ağda yöntemini kullanıyorsan cildine zarar vermemek için bilmen gereken bazı şeyler var. En doğru ağda için nelere dikkat etmen gerektiğini merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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1. İlk olarak doğru ağda türünü seçtiğinden emin olmalısın.

Doğru ağda türünü seçmek, belki de en çok dikkat etmen gereken şey. Doğru ağda türünü nasıl seçerim diye düşünüyorsan bunun için önce cilt tipini bilmen gerek. Cilt tipine uygun seçtiğin ağda ile çok daha pürüzsüz şekilde tüylerini alabilirsin. Ayrıca hassas ciltliysen eğer doğru ağda seçimi tahrişi de azaltır.

2. Ağda yapmadan önce mutlaka cilt temizliğini yapman gerekiyor.

Cildin ne kadar temiz olursa ağda o kadar etkili oluyor. O yüzden ağda yapmadan önce mutlaka cildini güzelce temizlemen gerekiyor. Yağ, kir ve ter kalıntıları ağdanın etkisini azaltabileceği için bu temizliğe önem vermelisin. Cildini temizledikten sonra mutlaka kurutman da gerek!

3. Ağdanın sıcaklığı çok önemli!

Ağda yaparken sıcaklık en önemlisi. Çünkü tüyleri alırken doğru sıcaklıkta olması gerekiyor. Eğer ağdan çok sıcaksa cildine zarar verebilir ama çok soğuksa da etki etmez. O yüzden en doğru sıcaklığı bularak ağdanı hazırlamalısın.

4. Tüylerinin uzunluğu da ağda yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden.

Tüylerin ağda için ideal uzunluğu 0,5-1 cm arası. Eğer tüylerin bundan kısaysa ağdaya yapışmaz ve ağda etkili olmaz. Ama çok uzunsa da ağda yaparken canın çok acıyabilir. Ayrıca uzun tüyleri almaya çalışırken cildinin tahriş olması da muhtemel.

5. Ağda yaparken cildi korumanın yolu ağda şeritlerini doğru yönde çekmek.

Tabii burada doğru yön ne diye sorabilirsin. Ağdayı her zaman tüylerin çıkış yönünün tersine çekmek gerek. Tüylerin çıkış yönüne ters şekilde çekerken hem hızlı hem de tek harekette çekmeye çalışmalısın. Yavaş çekmek ağdanın etkili olmasını engelliyor. Tek seferde çektiğinde cildin çok daha az tahriş oluyor.

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6. Cildini gerersen ağda çok daha etkili oluyor.

Ağda yapacağın bölgeyi germeden ağda sürmek ve çekmek çok yanlış. Yapman gereken bölgeyi önce güzelce germek ve sonra ağdayı yapıştırmak ve çekmek. Ağda yaparken bir elini kullanarak cildini gerebilir, diğer elinle de çekebilirsin. Bu sayede hem ağda daha etkili olacak hem de acı azalacak.

7. Ağdayı yaptın, bitti ama işin bitmedi!

Ağda yaparken dikkat ettiklerin kadar ağda sonrasına da dikkat etmen gerek. Ağdayı yaptıktan sonra cildini temizlemelisin. Özellikle ağda kalıntıları kaldıysa onları iyice cildinden arındırman gerek. Bunu yaparken ağda sonrası bakım yağları ya da temizleme mendillerinden faydalanman mümkün.

8. Ağda sonrası cilt biraz yıpranıyor, o yüzden nemlendirme aşamasını asla atlama!

Cildin nemlendirilmesi zaten önemli ama özellikle ağda sonrası buna ekstra dikkat etmen gerek. Aleo vera içeren kremler ya da yatıştırıcı kremler nemlendirme için sana yardımcı olabilir. Bu ürünlerle ağda yaptığın her bölgeyi güzelce nemlendirip cildini rahatlatabilirsin.

9. Ağda sonrası dışarı çıkacaksan güneş korumasını ihmal etmemelisin.

Ağda yaptıktan sonra cildin son derece hassas olacaktır. O yüzden direkt güneş ışığına maruz bırakmamalısın. Eğer ağdadan sonra dışarı çıkıyorsan güneş kremini mutlaka sürmen gerek. Hatta yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanman çok daha iyi olacaktır.

10. "Ağda sonrası asla ne yapmamalıyım?" diye sorarsan; cevabı cildi boğmamak.

Cildin ağda sonrası oldukça hassas oluyor. Bu yüzden çok dar kıyafetler giymek cildini rahatsız edebilir. Ağdadan sonra cildinin hava alması çok daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Yani ağda sonrası olabildiğince dar kıyafetlerden uzak durman gerek!

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