Eşkıya'dan Tutun da Zıkkımın Kökü'ne 1990'lı Yıllarda Vizyona Giren Birbirinden Harika Türk Filmleri

IMDb: 7.6

Genç bir adam olan Muzo korkunç bir kalp ağrısı yaşıyordur. Aşık ama şaşkındır. Beş veya altı yıl içinde okulunu bitirecek ve ancak o zaman ona layık bir 'büyük adam' olduğunda sevdiği kızla evlenmek istiyordur. Ama genç kızın babası buna yanaşmaz.

Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Hüseyin Akşen, Emre Akyıldız, Asuman Arsan