Eşkıya'dan Tutun da Zıkkımın Kökü'ne 1990'lı Yıllarda Vizyona Giren Birbirinden Harika Türk Filmleri
Eşkıya'dan Tutun da Zıkkımın Kökü'ne 1990'lı Yıllarda Vizyona Giren Birbirinden Harika Türk Filmleri
1990’lı yıllarda Türk sineması, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerle şekillendi. Genç yönetmenler ve yeni akımlar ortaya çıktı. Sanatsal yönelim odaklı hikayeler işlendi, bireysel ve toplumsal konular anlatıldı. Ayrıca '70 ve '80'lerdeki arabesk havası dağıldı. Bu içerikte 1990'larda vizyona giren en iyi Türk filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Eşkıya (1996)
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2. Masumiyet (1997)
3. Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)
4. Gölge Oyunu (1993)
5. In July (2000)
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6. Zıkkımın Kökü (1993)
7. Reis Bey (1990)
8. Mayıs Sıkıntısı (1999)
9. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)
10. Fasulye (2000)
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