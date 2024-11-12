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Eşkıya'dan Tutun da Zıkkımın Kökü'ne 1990'lı Yıllarda Vizyona Giren Birbirinden Harika Türk Filmleri

Eşkıya'dan Tutun da Zıkkımın Kökü'ne 1990'lı Yıllarda Vizyona Giren Birbirinden Harika Türk Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
12.11.2024 - 16:15

1990’lı yıllarda Türk sineması, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerle şekillendi. Genç yönetmenler ve yeni akımlar ortaya çıktı. Sanatsal yönelim odaklı hikayeler işlendi, bireysel ve toplumsal konular anlatıldı. Ayrıca '70 ve '80'lerdeki arabesk havası dağıldı. Bu içerikte 1990'larda vizyona giren en iyi Türk filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Eşkıya (1996)

1. Eşkıya (1996)

IMDb: 8.1

Film, 35 yıl sonra hapisten çıkan eşkıya Baran'ın, intikam almasını ve sevgilisini aramasını konu alıyor.

Yönetmen: Yavuz Turgul

Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç

2. Masumiyet (1997)

2. Masumiyet (1997)

IMDb: 8.1

Yusuf, on yıllık bir hapis cezasını çektikten sonra hapisten çıkar. Başka bir mahkumun kendisine verdiği adrese gittiğinde dışarıdaki hayattan korkmaktadır.

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Güven Kıraç, Haluk Bilginer, Derya Alabora

3. Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

3. Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

IMDb: 8.1

Altan, kardeşi Nuri'nin eczanesinden reçeteli ilaçları çaldığında, kendilerini kısa sürede bu ilaçlardan kurtulmak ve mafyadan kaçmak için tehlikeli ama komik bir yolculuğa çıkarken bulurlar. Yol boyunca, birbirine tamamen zıt olan kardeşler sonunda bağ kurarlar.

Yönetmen: Ömer Vargı

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci

4. Gölge Oyunu (1993)

4. Gölge Oyunu (1993)

Mahmut ve Abidin bir gece kulübünde komedyen olarak çalışmaktadır, Mahmut dürüsttür ama Abidin kurnazdır. Sülo, Kumru adında sağır ve dilsiz bir kızı gece kulübünde çalışmaya getirir, ancak kulüp sahibi onu uzaklaştırır.

Yönetmen: Yavuz Turgul

Oyuncular: Şener Şen, Şevket Altuğ, Larissa Litichevskaya

5. In July (2000)

5. In July (2000)

IMDb: 7.6

Genç ve güvensiz bir öğretmen, kaderi olduğuna inandığı bir kadını tekrar görmek istediği Türkiye'ye doğru Avrupa'da bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Fatih Akın

Oyuncular: Moritz Bleibtreu, Christiane Paul, Mehmet Kurtuluş

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6. Zıkkımın Kökü (1993)

6. Zıkkımın Kökü (1993)

IMDb: 7.6

Genç bir adam olan Muzo korkunç bir kalp ağrısı yaşıyordur. Aşık ama şaşkındır. Beş veya altı yıl içinde okulunu bitirecek ve ancak o zaman ona layık bir 'büyük adam' olduğunda sevdiği kızla evlenmek istiyordur. Ama genç kızın babası buna yanaşmaz.

Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Hüseyin Akşen, Emre Akyıldız, Asuman Arsan

7. Reis Bey (1990)

7. Reis Bey (1990)

IMDb: 7.6

Acımasız bir yargıç yanlış bir karar verir ve masum bir adamı ölüme mahkûm eder. Daha sonra vicdanının yardımıyla hukuka bakış açısını ve tüm hayatını değiştirir.

Yönetmen: Mesut Uçakan

Oyuncular: Haluk Kurtoğlu, Murat Soydan, Ümit Acar

8. Mayıs Sıkıntısı (1999)

8. Mayıs Sıkıntısı (1999)

IMDb: 7.3

Muzaffer filmini çekmek için ailesinin evine gider. Filmde akrabalarını oynatmayı düşünür, ancak babası yetiştirdiği meşelerin orman idaresiyle uğraşır ve annesi yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklara yakalanır.

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Emin Ceylan, Muzaffer Özdemir, Fatma Ceylan

9. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)

9. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)

IMDb: 7.3

Otuzlu yaşlarındaki Suat hâlâ anne ve babasıyla yaşıyor ve yerel futbol takımı Esnaf Spor'da kaleci olarak antrenman yapmadığı zamanlarda babasının dükkanında çalışıyordur. Mahallenin en büyük dileği Esnaf Spor'un amatör lig şampiyonluğunu kazanmasıdır.

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Müjde Ar, Savaş Dinçel, Rafet El Roman

10. Fasulye (2000)

10. Fasulye (2000)

IMDb: 7.2

Köylülerin vergi beyannamelerini büyük şehre götürme görevi saf bir gence verilmiştir. Köylüler ona güvenir ve vergi beyannamelerini verirler. Annesinin onun için pişirdiği fasulye dolu öğle yemeği kutusuyla birlikte beyannameleri de alarak yola koyulur.

Yönetmen: Bora Tekay

Oyuncular: Selim Erdoğan, Elvin Beşikçioğlu, Bülent Kayabaş

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