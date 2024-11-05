Eşine Haber Vermeden 2 Tane iPhone 16 Pro Max Aldı: "Birini Günlük Kullanıma, Diğerini Video İçin"

Eşine haber vermeden 2 tane iPhone Pro Max alan kadın, eşine korku dolu anlar yaşattı. Telefonların kutu açılışı sırasında odaya gelen adam, eşinin söylediklerine inanmadı. 2 telefona 200 bin lira verdiğini söyleyen kadın, 'Birini günlük hayat için aldım, diğerini de video çekimleri için aldım.' dedi.

Kaynak: kayabasaks