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Eşine Haber Vermeden 2 Tane iPhone 16 Pro Max Aldı: "Birini Günlük Kullanıma, Diğerini Video İçin"

Eşine Haber Vermeden 2 Tane iPhone 16 Pro Max Aldı: "Birini Günlük Kullanıma, Diğerini Video İçin"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
05.11.2024 - 11:40

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Eşine haber vermeden 2 tane iPhone Pro Max alan kadın, eşine korku dolu anlar yaşattı. Telefonların kutu açılışı sırasında odaya gelen adam, eşinin söylediklerine inanmadı. 2 telefona 200 bin lira verdiğini söyleyen kadın, 'Birini günlük hayat için aldım, diğerini de video çekimleri için aldım.' dedi.

Kaynak: kayabasaks

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Eşinin haberi olmadan kredi kartıyla 2 tane iPhone Pro Max alan kadının, kutu açılışı yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Eşinin haberi olmadan kredi kartıyla 2 tane iPhone Pro Max alan kadının, kutu açılışı yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Eşinin telefon alışverişini duyan adam, ilk önce telefon kutularının boş olduğunu düşündü. Kutuların dolu çıkması üzerine neye uğradığını şaşıran adam, "Niye 2 tane telefon alıyorsun, ben tuşlu telefon kullanıyorum. Hiç hoş bir şaka değil." dedi.

Eşinin telefon alışverişini duyan adam, ilk önce telefon kutularının boş olduğunu düşündü. Kutuların dolu çıkması üzerine neye uğradığını şaşıran adam, "Niye 2 tane telefon alıyorsun, ben tuşlu telefon kullanıyorum. Hiç hoş bir şaka değil." dedi.

Toplamda 200 bin TL verdiği telefonların birini günlük hayatta, diğerini ise video çekimlerinde kullanacağını söyleyen kadın, "Beraber öderiz." dedi.

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