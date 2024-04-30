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Erman Toroğlu Serdar Aziz ve Mert Hakan’ın Arasında Yaşanan Kavga Hakkında Konuştu

Erman Toroğlu Serdar Aziz ve Mert Hakan’ın Arasında Yaşanan Kavga Hakkında Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 21:36

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Erman Toroğlu’na katıldığı programda Serdar Aziz’in Galatasaray’ın golüne verdiği tepkiden dolayı tartışma yaşandığı söylentisi sorulunca Toroğlu yaşananlara açıklık getirdi.

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Mert Hakan’ın yaşananlar karşısında “Böyle bir şey yok.” demesine Toroğlu “Öyle diyecekler ama gerçek o.” ifadesiyle yanıt verdi.

Mert Hakan’ın yaşananlar karşısında “Böyle bir şey yok.” demesine Toroğlu “Öyle diyecekler ama gerçek o.” ifadesiyle yanıt verdi.

Ve olayı "Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın kavgası gerçek. Biri yemekte maç seyrediyormuş, Kerem Demirbay golü için 'Ulan oradan gol mü atılır' demiş, öbürü de 'Sen neden onları izliyorsun?' demiş, ondan dolayı kavga çıkmış." cümleleriyle anlattı.

Ve olayı "Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın kavgası gerçek. Biri yemekte maç seyrediyormuş, Kerem Demirbay golü için 'Ulan oradan gol mü atılır' demiş, öbürü de 'Sen neden onları izliyorsun?' demiş, ondan dolayı kavga çıkmış." cümleleriyle anlattı.

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