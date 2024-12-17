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Enes Koçak Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtladı: “Aşık Olduğumda Değişen Huyum…”

Enes Koçak Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtladı: “Aşık Olduğumda Değişen Huyum…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.12.2024 - 23:22

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Eylül Tumbar ile başrolü paylaşan ve kendini tanıtan Enes Koçak Onedio YouTube’a konuk oldu. Partnerliğin ardından Eylül Tumbar ile sevgili olmasıyla da kendinden söz ettiren Koçak hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Şimdilerde kendisini Sahipsizler dizisiyle ekranlarda görüyoruz. Gelin soru-cevaplara geçelim. Bakalım Koçak nelerden bahsetmiş?

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Aşık olduğunda nasıl biri olduğundan, yeni projesine kadar birçok soru gelmişti.

Aşık olduğunda nasıl biri olduğundan, yeni projesine kadar birçok soru gelmişti.

Sezonun başarılı işlerinden Sahipsizler dizisinin Yusuf’u Enes Koçak, Eylül Tumbar’dan söz etmeyi de es geçmedi.

Sezonun başarılı işlerinden Sahipsizler dizisinin Yusuf’u Enes Koçak, Eylül Tumbar’dan söz etmeyi de es geçmedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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