Enes Koçak Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtladı: “Aşık Olduğumda Değişen Huyum…”

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Eylül Tumbar ile başrolü paylaşan ve kendini tanıtan Enes Koçak Onedio YouTube’a konuk oldu. Partnerliğin ardından Eylül Tumbar ile sevgili olmasıyla da kendinden söz ettiren Koçak hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Şimdilerde kendisini Sahipsizler dizisiyle ekranlarda görüyoruz. Gelin soru-cevaplara geçelim. Bakalım Koçak nelerden bahsetmiş?