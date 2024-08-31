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En Yakın Arkadaşınla Birlikte Tüm Akşamı Cilt Bakımı Yaparak Geçirirken Dinleyebileceğiniz 10 Şarkı

etiket En Yakın Arkadaşınla Birlikte Tüm Akşamı Cilt Bakımı Yaparak Geçirirken Dinleyebileceğiniz 10 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:01

Cilt bakımını keyifli hale getiren şey kesinlikle o sırada dinlediğimiz müziklerdir! Bu yüzden sen ve arkadaşına özel bir cilt bakım playlist'i hazırladık. Keyfini çıkar!

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1. SZA - Kill Bill (Audio)

2. Taylor Swift - Blank Space

3. Dua Lipa - Houdini

4. Madison Beer - Make You Mine

5. Natasha Bedingfield - Unwritten

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6. Sabrina Carpenter - Please Please Please

7. Selena Gomez - Same Old Love

8. Olivia Rodrigo - deja vu

9. Britney Spears - Gimme More

10. Ariana Grande ft. Nicki Minaj - Side To Side

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