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En Çok Satılan ve Beğenilen Çocuk Bisiklet Modelleri Burada

etiket En Çok Satılan ve Beğenilen Çocuk Bisiklet Modelleri Burada

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 15:04

Çocuğunuz ister 2 yaşında olsun ister 12. Onun için alabileceğiniz en iyi bisikletleri kullanıcı yorumları ve fiyatları ile listeledik. Denge bisikletleri, vitessiz bisikletler ve daha büyük çocuklar için vitesli bisikletler. Çocukların en sevdiği bisikletler burada.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 02 Temmuz 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Elsa hayranı çocukların bayılacağı Frozen lisanslı 20" jantlı çocuk bisikleti.

1. Elsa hayranı çocukların bayılacağı Frozen lisanslı 20" jantlı çocuk bisikleti.

6-10 yaş arası çocuklar için uygundur.

Elsa hayranlarının çok sevdiği bu bisikletin fiyatı 9990 TL.

Ama sayfadaki indirimlerle daha uyguna getirebilirsiniz. Almadan önce varsa kuponları toplamayı unutmayın.

Almak isteyenler için burada.

'Tereddüt ederek almıştım ama bisiklet mükemmel gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.'

Hepsiburada

2. Yaşları 7-10 arası olan erkek çocukları için uygun fiyatlı ve kaliteli 20é jantlı bir bisiklet.

2. Yaşları 7-10 arası olan erkek çocukları için uygun fiyatlı ve kaliteli 20é jantlı bir bisiklet.

7-10 yaş arası çocuklar için uygun olan 20' jantlı bir erkek çocuk bisikleti.

Farklı renkleri de olan bisikletin denge tekerleri yok ama dilerseniz ekstra olarak alıp taktırabilirsiniz.

Ürünün montajını siz yapabilir veya bir bisikletçiye yaptırabilirsiniz.

Fiyatı 3061 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün görsellerde belirtildi ve açıklamada yazıldığı gibi geldi. Satıcı hızlı bir şekilde kargoya verdi. Ürünün montajı çok zor değil. Eli anahtar tutan biri rahatlıkla kurulumu yapabilir. Tekerlekler için 14-15 anahtar gerekli. Koltuk için 12-13 anahtar. Alyan anahtarla sıkılacak bazı yerler de var. Kurulumu bu anahtarlar ile yaptım. Bence yüksek rakamlar verip başka bisiklet bakmayın. Satın almak isteyenlere öneririm. Oğlum 7 yaşında ve rahatlıkla 10-11 yaşına kadar kullanabilir diye düşünüyorum. Satıcıya ve Hepsiburada'ya teşekkurler. ( Not : Denge tekerlerini, kornayı, rüzgar gülünü ben ekstra satın aldım. Onlar ürünler gelmiyor. )'

Hepsiburada

3. Fiyatı oldukça uygun olan ve minik kız çocuklarının bayıldığı bir tasarıma sahip olan 15" jant çocuk bisikleti.

3. Fiyatı oldukça uygun olan ve minik kız çocuklarının bayıldığı bir tasarıma sahip olan 15" jant çocuk bisikleti.

15' jantlara sahip olan bu bisiklet 3-6 yaş arası kız çocukları için en iyi seçimlerden biri.

Arka bagaj çantası ve ön sepeti bulunan bisikletin püskülleri de çok tatlı.

Mavi ve kırmızı rengi de var.

İlk bisiklet için ideal bir model diyebiliriz.

Fiyatı 2178 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün 2 günde elime ulaştı fiyat piyasadan daha ucuz 3 yaşındaki kızım için aldım gayet ideal fotoğraftaki tüm parçalar eksiksiz geldi bence fiyat performans ürünü.'

Hepsiburada

4. 24" jantlı ve 21 vitesli şık tasarıma sahip bir kız çocuk bisikleti.

4. 24" jantlı ve 21 vitesli şık tasarıma sahip bir kız çocuk bisikleti.

11 yaş ve üzeri kız çocukları için uygun bir şehir bisikleti.

21 vitesli bisikletin fiyatı 6560 TL.

 Almak isteyenler için burada.

'Ürün gayet güzel ve değişik bi havası var alacak arkadaşlar tereddüt etmeden alabilir. Küçük hediyeler için satıcıya teşekkür ederim.'

Hepsiburada

5. Boyu 120-140 cm arası olan kız çocukları için 20" jantlı sade şıklığa sahip bir bisiklet.

5. Boyu 120-140 cm arası olan kız çocukları için 20" jantlı sade şıklığa sahip bir bisiklet.

120-140 cm arası boya sahip olan kız çocukları için ideal bir bisiklet.

20 çelik kadrodan üretilen bisikletin ağırlığı yaklaşık 12,6 kg.

Ön ve arkada olmak üzere iki takım fren sistemine sahip olan bisiklette alüminyum V fren kullanılmıştır. 

Fiyatı 6467 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kısa sürede bisiklet elimize ulaştı çok güzel fotoğraftakinin aynısı satıcıya teşekkür ediyorum.'

Hepsiburada
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6. Yaşı 6-10 arası olan çocuklar için uygun olan 20" jantlı unisex bir bisiklet.

6. Yaşı 6-10 arası olan çocuklar için uygun olan 20" jantlı unisex bir bisiklet.

6-10 yaş arası çocuklar için uygun olan tasarımı ile çok beğenilen bir bisiklet.

Hem sağlam hem şık.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 4319 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok güzel oturma koltuğu rahat ve sağlam sürüşü rahat suluk ve sepeti var çantalardaki kapakları sürünce güzel görünüyor fren kolları çocuğumun elleri ufak olmasına rağmen çok rahat ulaşıp sıkabiliyor yan tekerler ses çıkarmıyor ve park ayağı da var beklentimin üstünde bir ürün.'

Hepsiburada

7. Retro tasarıma sahip pembe renk 20" jantlı bir bisiklet.

7. Retro tasarıma sahip pembe renk 20" jantlı bir bisiklet.

6-10 yaş arası kız çocukları için harika bir bisiklet.

Kullanıcı yorumlarında bisiklet de satıcısı da çok övülüyor.

Bazen ürününün arkasında duran bir firma her şeyden önemli oluyor. Biz de aşağıdaki kullanıcı yorumuna istinaden satıcıya teşekkürlerimizi iletiriz.

Fiyatı 4790 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.

'Daha önce bisiklet hakkında olumsuz bir yorum yaptım. Lastikler ve suluk hasarlı gelmişti. Fakat firma tarafından yorumuma binaen arandım. Özürlerini ilettiler ve bir çift yeni lastik, yeni suluk ve hediye olarak bir çocuk kaskıyla kaliteli bir bisiklet kilidi yolladılar. Açıkçası böyle bir ilgiyi beklemiyordum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fazlasıyla telafi ettiler. Böyle esnafların çoğalmasını umuyorum. Ticarette etik işte budur. 100 lira fazla verin böyle firmalardan alışveriş yapın derim. Satıcıya, beni arayıp sabırla şikayetimi dinleyen ve nazik üslubuyla iletişim kuran hanımefendiye ve insanların güçlükle kazandığı parasına ve emeğine saygı gösteren Trendbisiklet'e teşekkür ederim.'

Hepsiburada

8. Salcano marka çift amortisörlü 24" jantlı bir dağ bisikleti.

8. Salcano marka çift amortisörlü 24" jantlı bir dağ bisikleti.

140 cm ve üstü boya sahip çocuklar için harika bir bisiklet.

Çelik kadroya sahip olan bisiklet, adresinize orijinal kapalı kutusu ile yarı kurulu şekilde gönderilmektedir. Kargodan teslim aldığınız kapalı koliyi açmadan yetkili Salcano servisine götürerek kurulum yaptırabilirsiniz.

Fiyatı 7168 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Salcano kalitesi yorum yapmaya gerek yok. 8 yaşında Oğlum çok severek kullanıyor. Çift amortisörlü olması onun için ayrı bir güzellik. '

Hepsiburada

9. Yaşı 2-6 arası olan çocuklar için ebeveynlerin en çok tercih ettiği modellerden biri de bu.

9. Yaşı 2-6 arası olan çocuklar için ebeveynlerin en çok tercih ettiği modellerden biri de bu.

Çocuğunuzun boy değişimine göre zamanla ayarlanabilen 3 ayar dişlisi bulunan bu sevimli bisikletin genişletilmiş lastik tasarımı, farklı yol yüzeylerine kolaylıkla uyum sağlar.

Bisiklete binmeye yeni başlayan çocuklar için oldukça konforlu ve rahat bir model.

Ayrıca çocuk bisikleti zinciri kapağı, küçük çocukların ayaklarının zincire sıkışmasını önlemek ve sürüş sırasında bebeğin güvenliğini her zaman korumak için tamamen kapalı şekilde tasarlanmıştır.

Fiyatı 3839 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Sevimli tasarımı ile kız çocuklarının favorisi olan bir çocuk bisikleti.

10. Sevimli tasarımı ile kız çocuklarının favorisi olan bir çocuk bisikleti.

Farklı jant seçenekleri var. 3-12 yaş arası çocuklar için yaşlarına göre uygun ölçüyü listeden seçebilirsiniz.Rahat selesi ve sırtlık tasarımı ile çok daha konforlu bir sürüş deneyimi sunan bisikletin tasarımı gerçekten çok tatlı.

Tatlı olduğu kadar da güvenli.

Jant seçimine göre fiyatı farklılaşıyor.

18' jantlı olanın fiyatı 6743 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Yaşları 2-6 arası olan çocuklar için çok şık bir denge bisikleti.

11. Yaşları 2-6 arası olan çocuklar için çok şık bir denge bisikleti.

Bu denge bisikleti, çocukların omurgasını korumak ve sürüş sırasında daha rahat ve dengeli hale getirmek için yükseltilmiş gidon ile tasarlanmıştır.

Oldukça sağlam olan denge bisikletinde çocukların rahatı için her şey düşünülmüş. Bisikletin selesi oldukça rahat ve jantları da darbeye dayanıklı köpük jant.

Çocuğunuz bu bisikletle kesinlikle çok keyifli vakit geçirecek.

Fiyatı 3979 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Konforlu bir sürüş için özel olarak tasarlanan 20" jantlı erkek bisikleti.

12. Konforlu bir sürüş için özel olarak tasarlanan 20" jantlı erkek bisikleti.

Şık bir tasarıma sahip olan bisiklet erkek çocukların favorilerinden.

Yüksek kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede.

Siyah ve turuncu rengin kombinasyonu da çok güzel gözüküyor.

Fiyatı 4200 TL.

Almak isteyenler için burada.

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