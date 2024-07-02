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2024 Yaz Tatilinde Çocuklarınızın Keyifli Vakit Geçirmesi İçin Öneriler

etiket 2024 Yaz Tatilinde Çocuklarınızın Keyifli Vakit Geçirmesi İçin Öneriler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 03:33

Çocuklarınızı telefon, tablet ve televizyondan uzak tutmanın tek yolu onları eğlendirmek. Bu ürünlerle eğlence garantili. Badminton setinden, dev şişme havuza, suda zıplayan toplardan baloncuk tabancasına... Doyasıya eğlenmek her çocuğun hakkı. Aile boyu oynayabileceğiniz oyunların da bulunduğu listemize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 01 Temmuz 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Eğer deniz kenarına gidecek kadar şanslıysanız eğlenceyi katlamak için bu plaj oyuncak setine bir şans verebilirsiniz.

1. Eğer deniz kenarına gidecek kadar şanslıysanız eğlenceyi katlamak için bu plaj oyuncak setine bir şans verebilirsiniz.

Hafif ve dayanıklı plastikten yapılan bu set, taşıma çantası ile geliyor. Böylece hem plaj oyuncakları düzenli duruyor hem de sahile taşıması pratik.

Çocuğunuz güneşin dik gelmediği saatlerde deniz kenarında keyifle oynayacağı bir oyun seti.

Üstelik kendi başına oyuncakları yolda düşürmeden keyifle taşıyabilir.

Fiyatı 602 TL.

Almak isteyenler için burada.

' Dokusu çok güzel, muadili iki katı fiyata satılıyor. İçine dizmek zor değil, yer de kaplamıyor. Kesinlikle tavsiye ederim.'

Hepsiburada

2. Valize kolaylıkla sığan çocukların da ebeveynlerinin de bayıldığı silikon plaj oyuncak seti.

2. Valize kolaylıkla sığan çocukların da ebeveynlerinin de bayıldığı silikon plaj oyuncak seti.

Eğer valize sığdırma endişeniz varsa bu ürün tam size göre.

Üstelik ömürlük diyebiliriz çünkü gerçekten çok kaliteli.

Kumda oynarken çeşitli şekiller yapıp mutlu olan çocuğunuzu izlemek de en büyük keyfi elbette...

Fiyatı 595 TL ve bir sürü renk seçeneği var.

Almak isteyenler için tüm renkleriyle burada.

'8 günde teslim edildi. Alırken bu kadar iyi beklemiyordum açıkçası ama çok hoşuma gitti silikonu çok kaliteli yumuşacık küreği o kadar yumuşak değil kum taşırken eğilip bükülmez baya düşünülerek üretildiği belli bir ürün özellikle çantada valizde falan yer kaplamaması için tercih etmiştim kaybolmadığı sürece büyüyene kadar umarım kızım da keyifle oynar 🌺'

Hepsiburada

3. Bebeği olanların kurtarıcısı olan havuzlu plaj çadırı.

3. Bebeği olanların kurtarıcısı olan havuzlu plaj çadırı.

Bebeğiniz buna bayılacak. hem güneşten korunacak hem de minik bebek havuzunda çok eğlenip kocaman kahkahalar atacak.

Fiyatı 652 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Aşırı memnun olduğum bir ürün. Rüzgarlı ve aşırı sıcak günlerde bebeğim için inanılmaz kullanışlı oldu. Havuz bölümünü doldurup yatak bile yaptık aşırı kullanışlı.'

'Beklediğimden güzel geldi katlama problemi yaşayanlar ön tarafı birbirine getirip arkadan toplasın öyle katlanıyor. 3-4yasına kadar kullanır bence ❤️❤️.'

Hepsiburada

4. Bebekler için hem eğlenceli hem de güvenli bir yüzme deneyimi sunan şişme bir ürün.

4. Bebekler için hem eğlenceli hem de güvenli bir yüzme deneyimi sunan şişme bir ürün.

Oldukça sağlam ve kaliteli malzemeden üretildiği için bebeğiniz güvenle kullanabilir.

Bu ürünle bebeğiniz kendini hem güvende hissedecek hem de çok eğlenecek.

Ürün 16-36 ay arası bebekler için uygun.

Fiyatı 495 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Merhaba ürün çok hızlı ve sorunsuz elimize ulaştı. Herhangi bir patlak hava kaçırma var mı diye hemen şişirdik çok kaliteli ve gayet güzel. Kararsız kalmıştık ama iyi ki almışız, almayı düşünenlere tavsiye ederiz, teşekkürler.'

Hepsiburada

5. Ben şişirmekle uğraşamam diyenler için içinde milyonlarca küçük inci köpüğü mikrokapsül bulunan şişirmeye gerek olmayan bir havuz koltuğu.

5. Ben şişirmekle uğraşamam diyenler için içinde milyonlarca küçük inci köpüğü mikrokapsül bulunan şişirmeye gerek olmayan bir havuz koltuğu.

Sürekli bir şeyler şişirmekten yorulan ebeveynler için harika düşünülmüş bir ürün.

İçinde milyonlarca küçük inci köpüğü mikrokapsül bulunur, sağlamdır, pompalamaya gerek yoktur, zamandan tasarruf sağlar ve enerji tasarrufu sağlar, kullanımı hızlıdır, sızdırması veya kırılması kolay değildir.

3 aylıktan itibaren 2 yaşa kadar kullanılabilir.

Bebeklerin genç yaşta yüzmeyi öğrenmelerine ve mutlu çocukluk zamanlarının tadını çıkarmaları için harika.

Fiyatı 1662 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Denize gitme şansı olmayanlar için harika bir şişme havuz.

6. Denize gitme şansı olmayanlar için harika bir şişme havuz.

Çocuğunuzun arkadaşlarını çağırıp içinde eğlenebileceği kadar da büyük.

Sıcak günlerde çocukların ve hatta yetişkinlerin birlikte oynaması ve dinlenmesi için bol miktarda alan sağlayan yumuşak ve rahat bir alana sahip.

Daha uzun ömürlü kullanım için bir adet havuz ve bir onarım yaması içerir, su kapasitesi 778 litre ve monte edilmiş boyutu 2,62 m x 1,75 m x 51 cm'dir.

Fiyatı 1359 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dostlar, çocuğuma niyetine alayım derken, meğerse kendime göre almış oldum. Çocuğun yanı sıra tüm ailenin girebileceği büyüklükte bir havuz. Denize veya gidebilecek bir tatil planınız yoksa bunu alın, yazın sıcaklığında Terasta, bahçede veya güneş gören odanızın içinde havuz keyfini yaşayın.'

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7. Plajda veya bahçede çok keyifli vakit geçirebileceğiniz badminton seti.

7. Plajda veya bahçede çok keyifli vakit geçirebileceğiniz badminton seti.

Badminton seti 2 raket ve 3 toptan oluşuyor.

Fiyatı sadece 159 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

'Gayet güzel kalitesi de fiyatına göre çok iyi sadece altındaki jelatini koruması diye çıkarmayın altında tahta varmış çıkardım kullanılamaz hale geldi 😂'

Hepsiburada

8. Evin içinde bile keyifle oynanabilecek bir kum havuzu ve kinetik kum seti.

8. Evin içinde bile keyifle oynanabilecek bir kum havuzu ve kinetik kum seti.

Kum havuzunun ölçüleri 40cmx30cmx5,5cm.

Yanında kalıplar da geliyor.

Çocukların evde, balkonda ya da bahçede keyifle vakit geçirebilecekleri bir set.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 449 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün harika asla ele yapışmıyor hafif kokusu vardı oynayınca geçti kokusu. Sağlam bir şekilde saklama kabında geldi. Sarı kabı da beklediğimden büyük ebatta ve sağlam geldi hepsi. Kalıplar da aynı şekilde resimdeki gibi, bu fiyata kaçmaz kesinlikle alın.'

Hepsiburada

9. Baloncuk partisi yaz aylarının şüphesiz en keyifli aktivitelerinden.

9. Baloncuk partisi yaz aylarının şüphesiz en keyifli aktivitelerinden.

bebeklikten itibaren her yaşta çocuğun çok eğlendiği baloncuklar, hatta bazı yetişkinlerin bile.

Sevimli ördek şekli ve renkli tasarımıyla çocukların bayıldığı bir baloncuk tabancası.

Pembesi de var.

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Siz bahçeyle uğraşırken çocuğunuz da kendi mini bahçesini yaratsın...

10. Siz bahçeyle uğraşırken çocuğunuz da kendi mini bahçesini yaratsın...

Çocuklarınızın farklı kombinasyonlar yaparak yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirirken aynı zamanda da çok eğleneceği ve uzun süre oylanacağı bir çiçek yaım seti.

52 parçadan oluşuyor.

Fiyatı 290 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bayıldık, aile boyu oynuyoruz. Bizdeki 52 parça, fazla parçalı olanı almadığıma pişman oldum. Her şeyden çabuk sıkılan bir bebeniz varsa bu tam sizlik.'

Hepsiburada
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11. Tüm ailenin keyifle oynayabileceği metal toplu boccia seti.

11. Tüm ailenin keyifle oynayabileceği metal toplu boccia seti.

Bir kere oynadınız mı müdavimi olacaksınız.

Aile boyu eğlenmek için ideal oyunlardan. Toplar ağır olduğu için 4 yaş altı için uygun olmayacaktır.

Fiyatı 999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kusursuz sağlam ve beklediğimiz gibi geldi. Teşekkürler.'

Hepsiburada

12. Havuzda harika vakit geçirebileceğiniz suda zıplayan toplar ve disk.

12. Havuzda harika vakit geçirebileceğiniz suda zıplayan toplar ve disk.

7 yaştan itibaren tüm çocuklar hatta yetişkinler bile bu oyuncağa bayılacak.

İster şişme havuzda ister normal havuzda.

Doyasıya eğlenmek için bu suda zıplayan toplar kesinlikle harika bir seçim olacaktır.

Fiyatı 429 TL.

Almak isteyenler için burada.

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