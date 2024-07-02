2024 Yaz Tatilinde Çocuklarınızın Keyifli Vakit Geçirmesi İçin Öneriler
2024 Yaz Tatilinde Çocuklarınızın Keyifli Vakit Geçirmesi İçin Öneriler
Çocuklarınızı telefon, tablet ve televizyondan uzak tutmanın tek yolu onları eğlendirmek. Bu ürünlerle eğlence garantili. Badminton setinden, dev şişme havuza, suda zıplayan toplardan baloncuk tabancasına... Doyasıya eğlenmek her çocuğun hakkı. Aile boyu oynayabileceğiniz oyunların da bulunduğu listemize mutlaka göz atın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 01 Temmuz 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eğer deniz kenarına gidecek kadar şanslıysanız eğlenceyi katlamak için bu plaj oyuncak setine bir şans verebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Valize kolaylıkla sığan çocukların da ebeveynlerinin de bayıldığı silikon plaj oyuncak seti.
3. Bebeği olanların kurtarıcısı olan havuzlu plaj çadırı.
4. Bebekler için hem eğlenceli hem de güvenli bir yüzme deneyimi sunan şişme bir ürün.
5. Ben şişirmekle uğraşamam diyenler için içinde milyonlarca küçük inci köpüğü mikrokapsül bulunan şişirmeye gerek olmayan bir havuz koltuğu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Denize gitme şansı olmayanlar için harika bir şişme havuz.
7. Plajda veya bahçede çok keyifli vakit geçirebileceğiniz badminton seti.
8. Evin içinde bile keyifle oynanabilecek bir kum havuzu ve kinetik kum seti.
9. Baloncuk partisi yaz aylarının şüphesiz en keyifli aktivitelerinden.
10. Siz bahçeyle uğraşırken çocuğunuz da kendi mini bahçesini yaratsın...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Tüm ailenin keyifle oynayabileceği metal toplu boccia seti.
12. Havuzda harika vakit geçirebileceğiniz suda zıplayan toplar ve disk.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın