2024 Yaz Tatilinde Çocuklarınızın Keyifli Vakit Geçirmesi İçin Öneriler

Çocuğunuzun arkadaşlarını çağırıp içinde eğlenebileceği kadar da büyük.

Sıcak günlerde çocukların ve hatta yetişkinlerin birlikte oynaması ve dinlenmesi için bol miktarda alan sağlayan yumuşak ve rahat bir alana sahip.

Daha uzun ömürlü kullanım için bir adet havuz ve bir onarım yaması içerir, su kapasitesi 778 litre ve monte edilmiş boyutu 2,62 m x 1,75 m x 51 cm'dir.

Fiyatı 1359 TL.

Almak isteyenler için burada.