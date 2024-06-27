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En Çok Nerende Sivilce Çıktığını Tahmin Ediyoruz!

etiket En Çok Nerende Sivilce Çıktığını Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 19:16

Bu testte verdiğin cevaplara göre en çok nerende sivilce çıktığını tahmin ediyoruz!

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1. En sık karşılaştığın cilt problemi nedir?

2. Hangi durumlardan sonra sivilce problemin artar?

3. Günlük cilt bakım rutinin nedir?

4. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?

5. Gün içinde hangi aktivitelere daha çok zaman ayırırsın?

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6. En çok hangi mevsimde sivilce problemi yaşarsın?

7. Hangi tür kozmetik veya cilt bakım ürünleri kullanıyorsun?

8. Cildinle ilgili herhangi bir tıbbi geçmişin var mı?

Alın bölgende!

Senin en çok alın bölgende sivilce çıkıyor. Bu durum genellikle birkaç farklı sebepten kaynaklanabilir. Alın bölgesindeki sivilceler, çoğunlukla yağ bezlerinin aşırı aktif olması, stres, hormonal değişiklikler veya terlemenin bir sonucu olabilir. Ayrıca, saç şekillendirici ürünler ve şampuanlar da alın bölgesinde sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir. Saçını sık sık alnına düşürmek veya terli bir alnı sıkça silmek de bu bölgedeki gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Bu sorunla başa çıkmak için, düzenli olarak yüzünü yıkamak, yağsız cilt bakım ürünleri kullanmak ve stres seviyeni yönetmek önemlidir.

Çene bölgesinde!

Senin çene bölgende sivilce çıkıyor. Çene bölgesindeki sivilceler genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilidir ve özellikle adet döngüsü sırasında kadınlarda yaygın olarak görülür. Bu bölgede sivilce çıkmasının bir diğer yaygın nedeni ise, ellerinle sık sık çenene dokunmak olabilir. Ellerimizde bulunan bakteriler, çene bölgesinde gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabilir. Ayrıca, beslenme alışkanlıkları da çene bölgesinde sivilce oluşumunu etkileyebilir. Yağlı ve işlenmiş gıdalar tüketmek, ciltteki yağ üretimini artırarak sivilcelere yol açabilir.

Boyun bölgende!

Senin boyun bölgende sivilce çıkıyor. Boyun bölgesindeki sivilceler, genellikle hormonal değişiklikler, terleme ve hijyen alışkanlıkları ile ilişkilidir. Bu bölge, cildin daha hassas olabileceği bir yerdir ve özellikle spor yaparken veya sıcak havalarda terleme nedeniyle sivilce oluşumu yaygındır. Ayrıca, parfümler, losyonlar veya saç bakım ürünleri gibi kullanılan kozmetik ürünlerin boyun bölgesine temas etmesi de sivilcelere neden olabilir.

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İrem Gürel

Testi koymadım hepsini yazdım siz seçin mi diyosun 😅