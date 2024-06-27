En Çok Nerende Sivilce Çıktığını Tahmin Ediyoruz!
En Çok Nerende Sivilce Çıktığını Tahmin Ediyoruz!
Bu testte verdiğin cevaplara göre en çok nerende sivilce çıktığını tahmin ediyoruz!
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1. En sık karşılaştığın cilt problemi nedir?
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2. Hangi durumlardan sonra sivilce problemin artar?
3. Günlük cilt bakım rutinin nedir?
4. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?
5. Gün içinde hangi aktivitelere daha çok zaman ayırırsın?
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Testi koymadım hepsini yazdım siz seçin mi diyosun 😅