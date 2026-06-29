Emekli Maaşı Cuma Günü Saat 10'da Tamamen Değişiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz ayı maaş zammı için nefesler tutuldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisine çevirdi. Peki, emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte emekli zammı tahminleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli zammı ne zaman belli olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli maaşı zammı kaç olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın