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Ekonomi
Emekli Maaşı Cuma Günü Saat 10'da Tamamen Değişiyor

Emekli Maaşı Cuma Günü Saat 10'da Tamamen Değişiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 14:04
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Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz ayı maaş zammı için nefesler tutuldu.  SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisine çevirdi. Peki, emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte emekli zammı tahminleri.

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Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Emekli maaş zammı 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle 6 aylık fark netleşmiş olacak. Böylelikle yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alan emeklinin maaşı ortaya çıkacak. 

Ekonomi yönetiminden gelen son bilgiler ve Ankara kulislerinde konuşulan senaryolar, resmi açıklamadan önce yeni taban maaş tablosunu ortaya çıkardı.

Emekli maaşı zammı kaç olacak?

Emekli maaşı zammı kaç olacak?

Şu ana kadar açıklanan ilk 5 aylık resmi verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60 oranındaki zammı şimdiden cebe koyduğu biliniyor. Piyasa uzmanları ve ekonomistlerin Haziran ayı için öngördüğü yüzde 1,30 ile 1,40 seviyesindeki aylık enflasyon tahmini gerçekleştiği takdirde, Temmuz ayındaki toplam artış oranı yüzde 18,20 seviyesine ulaşacak.

Mevcut yasal mevzuata göre, enflasyondan doğan bu yüzde 18,20'lik artış ilk etapta yalnızca emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Bu durum, halihazırda Hazine desteğiyle net 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli maaş alan milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor. Kök maaşı düşük olanların zammın dışında kalmaması ve mağduriyet yaşamaması adına ekonomi kurmayları harekete geçti. Normal şartlarda tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma takvimi bu yasal düzenleme için ertelendi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kulislerden sızan bilgilere göre, Meclis'e sunulacak yeni kanun teklifiyle birlikte TÜİK'in belirleyeceği net enflasyon artışı, doğrudan en düşük emekli maaşına da yansıtılacak. Yüzde 18,20'lik beklenti üzerinden yapılan hesaplamalara göre, mevcut 20 bin TL olan taban aylık tutarı Temmuz ayı itibarıyla 23 bin 650 TL seviyesine çıkarılacak. Emeklilerin asıl beklediği daha geniş kapsamlı ve yüksek oranlı maaş iyileştirmelerinin ise önümüzdeki yıl devreye sokulması planlanan 'seçim ekonomisi' paketleriyle birlikte gündeme geleceği belirtiliyor. Milyonların kaderini belirleyecek resmi karar için cuma günü saat 10.00’daki kritik açıklama bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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