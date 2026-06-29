Emekli Maaşı Cuma Günü Saat 10'da Tamamen Değişiyor

Şu ana kadar açıklanan ilk 5 aylık resmi verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60 oranındaki zammı şimdiden cebe koyduğu biliniyor. Piyasa uzmanları ve ekonomistlerin Haziran ayı için öngördüğü yüzde 1,30 ile 1,40 seviyesindeki aylık enflasyon tahmini gerçekleştiği takdirde, Temmuz ayındaki toplam artış oranı yüzde 18,20 seviyesine ulaşacak.

Mevcut yasal mevzuata göre, enflasyondan doğan bu yüzde 18,20'lik artış ilk etapta yalnızca emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Bu durum, halihazırda Hazine desteğiyle net 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli maaş alan milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor. Kök maaşı düşük olanların zammın dışında kalmaması ve mağduriyet yaşamaması adına ekonomi kurmayları harekete geçti. Normal şartlarda tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma takvimi bu yasal düzenleme için ertelendi.