Üç Banka Birleşiyor: Tarih Kulislerden Sızdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda ilk sinyallerini verdiği ve bankacılık kulislerini hareketlendiren karar doğrultusunda, kamuya ait üç büyük katılım bankası tek bir çatı altında birleşiyor. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının güçlerini birleştireceği tarih ise kulislerden sızdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç katılım bankası birleşiyor: Tarih kulislerden sızdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Türkiye Sigorta" modeli yeniden devrede.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın