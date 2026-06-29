Üç Banka Birleşiyor: Tarih Kulislerden Sızdı

Kamu bankalarının birleşme sürecine ilişkin en somut açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. 5 Haziran tarihinde düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde kürsüye çıkan Erdoğan, katılım bankacılığına yönelik yeni stratejiyi şu sözlerle ilan etmişti:

'Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından kamuya ait üç katılım bankası birleşim için kolları sıvadı. Bankacılık sektöründe büyük bir sinerji oluşturması öngörülen bu mega birleşmenin, 2026 yılının son çeyreğinde fiilen tamamlanması planlanıyor. Üç kamu katılım bankasının kaynakları, geniş şube ağları ve teknolojik dijital altyapıları tek bir potada eritilecek. Finans kulislerinde uzun süredir konuşulan bu hamleyle birlikte, yeni kurulacak mega bankanın ismi ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna resmen duyurulacak. Sektör temsilcileri, bu birleşmenin katılım bankacılığının pazar payını hızla artıracağına dikkat çekiyor.