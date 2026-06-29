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Ekonomi
Üç Banka Birleşiyor: Tarih Kulislerden Sızdı

Üç Banka Birleşiyor: Tarih Kulislerden Sızdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 13:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda ilk sinyallerini verdiği ve bankacılık kulislerini hareketlendiren karar doğrultusunda, kamuya ait üç büyük katılım bankası tek bir çatı altında birleşiyor. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının güçlerini birleştireceği tarih ise kulislerden sızdı.

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Üç katılım bankası birleşiyor: Tarih kulislerden sızdı.

Üç katılım bankası birleşiyor: Tarih kulislerden sızdı.

Kamu bankalarının birleşme sürecine ilişkin en somut açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. 5 Haziran tarihinde düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde kürsüye çıkan Erdoğan, katılım bankacılığına yönelik yeni stratejiyi şu sözlerle ilan etmişti:

'Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından kamuya ait üç katılım bankası birleşim için kolları sıvadı. Bankacılık sektöründe büyük bir sinerji oluşturması öngörülen bu mega birleşmenin, 2026 yılının son çeyreğinde fiilen tamamlanması planlanıyor. Üç kamu katılım bankasının kaynakları, geniş şube ağları ve teknolojik dijital altyapıları tek bir potada eritilecek. Finans kulislerinde uzun süredir konuşulan bu hamleyle birlikte, yeni kurulacak mega bankanın ismi ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna resmen duyurulacak. Sektör temsilcileri, bu birleşmenin katılım bankacılığının pazar payını hızla artıracağına dikkat çekiyor.

"Türkiye Sigorta" modeli yeniden devrede.

"Türkiye Sigorta" modeli yeniden devrede.

Hükümetin finans sektöründe daha önce başarıyla uyguladığı konsolidasyon stratejisi, bu birleşmenin de temel mimarisini oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere 2020 yılında, ülkenin önde gelen kamu sigorta şirketleri olan Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta tek bir merkezde toplanarak 'Türkiye Sigorta' markası altında birleştirilmiş ve pazarda ciddi bir büyüme ivmesi yakalanmıştı.

Şimdi aynı model, son yıllarda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği katılım bankacılığı sektörünü küresel ölçekte daha rekabetçi hale getirmek, maliyetleri azaltmak ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla devreye alınıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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