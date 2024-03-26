Elektronik Sigaradan Ciğerleri Söndü: 40 Yaşını Göremeyebilir
Elektronik Sigaradan Ciğerleri Söndü: 40 Yaşını Göremeyebilir
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ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, 5 yıldır elektronik sigara içiyordu.
Bağımlılığı ciddi boyutlara ulaşan genç kız, günde 600 pufluk bir cihazın tamamını içmeye başladı.
2021 yılında ciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle kısa süreli sigarayı bırakan Ozkurt, sonrasında yeniden içmeye başladı ve iki ciğerinde de sönme meydana geldi.
Özkurt, "Bu tür bir şeyin başınıza geleceğini asla düşünmezsiniz ama benim başıma geldi. Akciğerim yanıyormuş gibi hissettim. Elektronik sigaranın havalı olduğunu düşünme tuzağına düştüm ama bu aptalca. Çok geç olana kadar fark etmedim. Endişe verici olan şey ise, uzun vadeli etkilerinden haberdar olmadığımız için telafisi mümkün olmayan bir hasar verip vermediğimi hala bilmiyorum. 40 ya da 50 yaşında ölebilirim ve tüm bunların nedeni, akran baskısıyla edindiğim beş yıllık bir alışkanlık" dedi.
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