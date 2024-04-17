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El ve Ayak Bakımını Evdeyken Bile Profesyonel Bir Şekilde Yapmak İçin 10 Tüyo

etiket El ve Ayak Bakımını Evdeyken Bile Profesyonel Bir Şekilde Yapmak İçin 10 Tüyo

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 16:03

Elleriniz ve ayaklarınız günlük olarak çok şey yaşıyor. El ve ayaklar günlük aktivitelerinizin yükünü taşırlar ve genellikle aşınma ve yıpranma belirtilerini ilk olarak onlarda görürüz. Bu yüzden ellerinize ve ayaklarınıza iyi bakmanız önemlidir.

Peki ellerinizi ve ayaklarınıza evdeyken bile profesyonel bakım yapmanın tüyoları neler? 

Öğrenmek için okumaya devam edebilirsin.

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1. Öncelikle onları temiz tutun.

Ellerinizi ve ayaklarınızı düzenli olarak sabun ve su ile yıkayın. Enfeksiyona yol açabilecek kir veya enkazları gidermek için tırnaklarınızı da ovaladığınızdan emin olun.

2. Nemlendirin, nemlendirin, nemlendirin.

Kuruluğu önlemeye yardımcı olmak için ellerinize ve ayaklarınıza düzenli olarak nemlendirici uyguladığınızdan emin olun; banyodan sonra, ellerinizi yıkadıktan sonra ve yatmadan önce nemlendirme için iyi zamanlardır.

3. Peeling yapmayı asla ihmal etmeyin.

Ellerinize ve ayaklarınızı peeling yapmak, sert lekelere yol açabilen ölü deri hücrelerini temizlemeye yardımcı olur. Satın aldığınız bir peeling ile peeling yapabilir ya da şeker veya tuz ve biraz yağ kullanarak kendi peelinginizi yapabilirsiniz. Cildinizi tahriş edebileceğinden çok sık peeling yapmadığınızdan emin olun.

4. Tırnaklarınıza dikkat edin.

Tırnaklarınızı ve ayak tırnaklarınızı kesip törpüleyin ve altlarını düzenli olarak temizlediğinizden emin olun. Bu, tırnakların aşırı uzun veya kalın olmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Bunu yapmamak tırnakların kesilmesini zorlaştırabilir, kir ve bakteri barındırma olasılığını artırabilir.

5. Destekleyici ayakkabılar giyin.

Ayaklarınız çok fazla darbeye maruz kalır, bu nedenle destek sunan ayakkabılar giymek önemlidir. Düz ayaklarınız varsa bu özellikle önemlidir çünkü bu koşullar topuk dikeni gibi sorunlara yol açabilir. Hangi ayakkabı türünün sizin için en iyisi olduğundan emin değilseniz ayakkabı mağazasındaki satış görevlisinden yardım isteyin. Bu ipuçlarını takip ederek ellerinizin ve ayaklarınızın en iyi şekilde görünmesine ve hissetmesine yardımcı olabilirsiniz.

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6. Kahve ve Hindistan cevizi yağı peelingi yapmayı deneyin.

Sıcaklık nedeniyle elleri ovuşturmak, hasarlı bölgeyi iyileştirmeye yönelik psikolojik bir istek uyandırır ve bu, kendi kendini iyileştirme yolunda müthiş bir ilk adımdır. Bu ev yapımı macunu oluşturmak için 1/2 fincan öğütülmüş kahve, 1/4 fincan Aroma Magic hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı su ekleyin. Kalın bir macun hazırlayın, ardından bunu ellerinize ve ayaklarınıza beş ila on dakika kadar sürün ve ardından silin. Sonrasında olumlu etkilerini gözlemleyebilirsiniz.

7. Bal ve Hindistan cevizi ile nemlendiricini hazırlayabilirsiniz.

Hindistan cevizi sütünün ve balın nemlendirici özellikleri kendinizi şımartılmış hissetmenizi sağlayacaktır. Bu ıslatmayı sağlamak için küçük bir kaynar su kabında hindistancevizi ve balı eritin. Karışımı yavaş yavaş su kabına ekledikten sonra tarçın tozunu da ekleyerek karıştırın.

8. Pürüzsüz ayaklar için zeytinyağı kullanmayı deneyebilirsin.

Zeytinyağı, sağlıklı bir yemeklik yağ olmasının yanı sıra harika bir cilt nemlendiricisidir. Kullandıktan sonra ayaklarınız esnek ve ipeksi hisseder.

9. Düzenli olarak egzersiz yapın.

Vücudunuz için yapabileceğiniz en iyi şey bu. Kardiyovasküler sağlık iyileşecektir. Diyabet ve diğer hastalıklara yakalanma riskiniz azalacaktır. Ayaklarınızın ve ayak bileklerinizin kemikleri, kasları ve yumuşak dokuları güç ve esneklik kazanacaktır.

10. Son olarak; mutlaka düzenli aralıklarla masaj yaptırın.

Topuğu, ayak kemerini ve çevredeki bölgeleri ovalayarak bölgeye kan akışını hızlandırabilir, gergin kasları gevşetebilir ve sinir uçlarınızdan gelen ağrı sinyallerini geçici olarak azaltabilirsiniz; bunların hepsi kısa süreli olarak rahatsızlıktan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

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