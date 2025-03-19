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Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşünde Olay: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşünde Olay: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 16:11 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 16:29

Marmaris’te, Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü sırasında emniyet güçleriyle tartışma yaşayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında gösteri yürüyüşüne muhalefetten soruşturma başlatıldı.

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında gösteri yürüyüşüne muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında gösteri yürüyüşüne muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Ekol TV'nin haberine göre; İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla'da CHP'liler ve vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. 

Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

Yaşanan arbede de biber gazı yiyenler arasında belediye başkanları ve siyasiler de vardı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelendi. Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, 'Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun' diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Marmaris'te yaşanan olayların görüntüleri...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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