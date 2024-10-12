Ekim Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Sosisleri dilimleyin, soğanları ikiye bölün, mantarları fırçayla temizleyip ikiye bölün, biberleri de doğrayın. Her şeyi kalan yağ, tuz ve karabiberle lezzetlendirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine patatesleri alın ve 35 dakika, 180 derece ayarı yapın. Sağ hazneye sosisli sebze karışımını alıp bu hazne için de 20 dakika 180 derece ayarı yapın. Bu aşamada cihaz sizi süre boyunca yönlendirecek ve işi şansa bırakmadan her şeyi mükemmel şekilde pişirmenizi sağlayacak.