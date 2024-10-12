Ekim Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Daha önce hiç tatlı patatesle yapılmış kumpir denemediyseniz şimdi denemek için en güzel zaman. Tiftik tavukla daha da doyurucu hale gelen bu tarifi gün ortasına ya da akşam menülerine rahatlıkla ekleyebilirsiniz.
Tatlı Patates Kumpir
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 1 saat 25 dk dakika
Pişirme derecesi: 170-180 derece
Malzemeler:
500 gr tatlı patates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 tutam tuz
150 gr tavuk göğsü fileto
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
120 gr konserve nohut, suyu süzülmüş
1 tutam tuz
50 gr ekşi krema
25 gr maydanoz
Yapılışı:
Patatesleri fırça yardımıyla temizleyin ve ortadan ikiye bölün. İç kısımlarına fırça yardımıyla zeytinyağı sürün, üzerine de tuz serpiştirin. Ardından alüminyum folyoya sarıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun olan haznesine yerleştirin. Dijital menü üzerinden 45 dakika 180 derece ayarı yapın.
Patatesler piştikten sonra iç kısımlarını alın ve bir kaseye koyun.
Tavuk göğüslerini de alüminyum folyoya yerleştirip üzerine yağ ve tuz gezdirin. Bu şekilde hazneye alıp 35 dakika 170 derece ayarıyla pişirin.
Tavuklar piştikten sonra folyodan çıkarın.
Biraz soğuduktan sonra tiftikleyin, çıkardığınız tatlı patates içi ve nohutla birleştirin. Kabuklu patateslerin içini bu karışımla doldurun ve tekrar hazneye alın ve 5 dakika 200 derece ayarıyla üzeri kızarana kadar pişirin.
Son olarak servis tabağına alıp üzerine ekşi krema ile kıyılmış maydanoz dökün.
Ezilmiş Brokoli
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 8 dk dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
Yapılışı:
Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün.
Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alın ve bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve baharatla tatlandırın.
Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.
Fırınlanan brokolileri tatlı patates kumpirlerinin yanında servis tabağına alın.
İki farklı yemeği dilediğinizce pişirmenize izin veren çift hazne tasarımı sayesinde ister ilk tarifteki öğünleri yan yana pişirebilir, isterseniz de sadece brokoliler için diğer hazneyi kullanabilirsiniz. Koku ve tat karıştırmama garantisi olan bu teknoloji sayesinde hem zamandan kazanacak hem de en az yağla en lezzetli tarifleri hazırlayacaksınız.
Elinize sağlık! 🥳
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