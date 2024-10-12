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Ekim Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Ekim Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 20:31

Kavurucu yaz sıcaklarının ardından gelen sonbaharla birlikte yeme-içme alışkanlıklarımız da ufaktan değişmeye başladı. Çarşı pazardaki tezgahlar yavaş yavaş sonbahar renkleriyle dolmaya başlarken, bu mevsim sofranıza en çok yakışacak tarif önerileriyle geldik.

İşte sebze yemeyenleri bile kendine hayran bırakacak leziz mi leziz mevsimlikler!

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1. Kabuklu Yemişli Kök Sebze Çorbası

1. Kabuklu Yemişli Kök Sebze Çorbası

Aya şöyle içinizi ısıtacak ve kadifemsi kıvamıyla aklınızı başınızdan alacak bir çorba tarifiyle başlamaya ne dersiniz?

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 160-180 derece

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 2 havuç

  • 200 gr kereviz kökü

  • 300 gr tatlı patates

  • 1 maydanoz kökü

  • 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam kimyon

  • 200 gr fıstık

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 tutam tütsülenmiş kırmızı biber

  • 800 ml sebze bulyon

Yapılışı:

  • Sarımsakları soyun, sebzeleri yıkayıp küp küp doğrayın ve her şeyi bir kasede 2 yemek kaşığı zeytinyağı, kimyon, tuz ile karıştırın.

  • Kabuklu yemişi, akçaağaç şurubunu, soya sosunu, zeytinyağını ve tütsü kırmızı biberi de karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yemişleri, sağ haznesine sebzeleri alın ve sol taraf için 8 dk-160 derece, sağ taraf için 20 dakika-180 derece ayarı yapın. (Cihazın dijital menüsü sayesinde iki hazne için de bu ayarları zorlanmadan yapabilir, dilerseniz uygulama bağlantısıyla pişirme işlemini uzaktan kontrol edebilirsiniz.)

  • Süre sonunda kavrulan sebzeleri miksere alıp sebze bulyonla birlikte çekin ve çorba kıvamına getirin. Ardından bir tencerede bir taşım kaynatın.

  • Harika renkli çorbanızı servis kasesine alın, üzerine kavrulmuş yemişlerden serpin ve afiyetle tüketin.

Elinize sağlık! ✴️

2. Ballı Yabani Havuç Rostosu

2. Ballı Yabani Havuç Rostosu

Mevsimlerden kök sebze mevsimindeyiz. Haliyle her tür yemeğin yanına aperitif olarak hazırlayacak farklı tarifler arıyorsanız, yabani havuç rostosunu kesinlikle denemelisiniz.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 24 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gr yabani havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

  • Havuçları güzelce temizleyin, büyük olanları bölün, küçükleriyse olduğu gibi bırakın ve tuzlu kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Ardından zeytinyağı, un ve balla harmanlayın.

  • Havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alıp 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin. 

  • 12 dakika ardından hazneyi açıp havuçları çevirin ve diğer tarafı da 12 dakika pişirin. 

  • Pişen havuçları servis tabağına alın, tuz ve taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte servis edin. Dilerseniz taze kekik de serpiştirebilirsiniz. Cihazın besinlerin sadece etrafını değil, içini de eşit şekilde pişiren verimli hava akımı teknolojisi sayesinde tüm havuçlar tam kıvamında olacak.

Elinize sağlık! 🧡🧡

3. Füme Sosis ve Sebzeler

3. Füme Sosis ve Sebzeler

Altın rengi sosisler, mevsim sebzeleri ve mantarlar ile biraraya getirdiğiniz bu eğlenceli tarif, yoğun akşam yemekleri veya öğle menüleri için çok ideal olacak.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gr bebek patates

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 400 gr füme sosis

  • 4 arpacık soğan

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 300 gr kestane mantarı

Yapılışı:

  • Patatesleri fırça kullanarak kabuklarını soymadan temizleyin. Ardından üzerine yağ sürüp tuzlayın.

  • Sosisleri dilimleyin, soğanları ikiye bölün, mantarları fırçayla temizleyip ikiye bölün, biberleri de doğrayın. Her şeyi kalan yağ, tuz ve karabiberle lezzetlendirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine patatesleri alın ve 35 dakika, 180 derece ayarı yapın. Sağ hazneye sosisli sebze karışımını alıp bu hazne için de 20 dakika 180 derece ayarı yapın. Bu aşamada cihaz sizi süre boyunca yönlendirecek ve işi şansa bırakmadan her şeyi mükemmel şekilde pişirmenizi sağlayacak.

  • Süre sonunda yemeklerinizi servis tabağına alın.

Afiyet olsun! 😍

4. Falafel Topları ve Kremalı Vegan Bal Kabağı Orzo

4. Falafel Topları ve Kremalı Vegan Bal Kabağı Orzo

Veganların da vegan olmayanların da parmaklarını yemesine sebep olacak o tupturuncu tarifle karşınızdayız. Hazır bal kabağı mevsimi gelmişken bu ikiliye kesinlikle bir şans vermelisiniz.

Falafel

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 480 gr suyu süzülmüş konserve nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 0,5 demek maydanoz

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

  • Nohutları durulayın, sarımsakları soyun, maydanozları iri iri doğrayın ve her şeyi kalan malzemelerle birlikte mikserde çekin.

  • Karışımdan parçalar koparıp falafel topları yuvarlayın. Bu malzemelerle yaklaşık 16 top çıkıyor.

  • Topları cihazın haznesine yerleştirin. Bu aşamada diğer hazneye ana yemeği koyacaksanız topları soldaki küçük hazneye alabilir ve 17 dakika, 200 derece ayarıyla iki seferde pişirebilirsiniz. 

  • Hazırlanan falafelleri marul, yoğurt ve pita ekmeğiyle birlikte servis tabağına alın.

Kremalı Vegan Bal Kabağı Orzo

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 180-200 derece

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 0,5 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 250 gr frenk arpası

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 0,25 çay kaşığı karabiber

  • 1.200 ml sebze bulyon

  • 3 yemek kaşığı kaju ezmesi

  • 100 ml ılık su

Yapılışı:

  • Bal kabağını ikiye bölerek başlayın. Çekirdeklerini çıkardığınız bal kabaklarını küp küp doğrayın. Soğanı ve sarımsağı da doğrayın ve tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer içine sığacak bir kaba alıp kekik ve zeytinyağıyla karıştırın.

  • Kabı cihazın geniş haznesine alıp 5 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

  • Pişme işlemi sonunda arpa, tuz, karabiber ve sebze bulyonu da kaba dökün. Güzelce karıştırıp menüden 55 dakika 200 derece ayarını yapın ve pişene kadar bekleyin.

  • Bu esnada kaju ezmesini ve ılık suyu homojen olana kadar bir kapta karıştırın. Orzo piştikten sonra servis tabağına alıp bu kremayla lezzetlendirin.

Cihazın kokuları karıştırmayan ikili hazne teknolojisi sayesinde istediğiniz tüm yemekleri, koku ve tat karışma riski olmadan rahat rahat deneyebileceksiniz.

Elinize sağlık! ✌️

5. Baharatlı Güney Afrika Mezesi

5. Baharatlı Güney Afrika Mezesi

Tam bir mevsim güzeli olan bu yemek meze olarak geçse de oldukça doyurucu ve besleyici. Üstelik manavda bu aylarda bulacağınız sebzelerle kolayca hazırlanacak cinsten!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 1 saat 5 dk dakika

Pişirme derecesi: 150 derece

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 4 havuç

  • 50 gr zencefil

  • 1 kırmızı dolmalık biber

  • 1 sarı dolmalık biber

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 400 gr konserve domates

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 400 gr domatesli konserve fasulye

  • 2 yemek kaşığı çakalaka baharat karışımı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Soğanı, sarımsağı soyup doğrayın. Havuç ve zencefili rendeleyin, biberleri küp küp doğrayın. Her şeyi Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine girecek bir kapta zeytinyağı, konserve domates, salça, fasulye, baharat ve tuzla karıştırın.

  • Bu şekilde 50 dakika 150 derece ayarı yapıp yavaş yavaş pişmeye bırakın. Bu aşamada, cihazın her yemeğe uygun pişirme modlarını kullanarak kendi ayarlarınızı deneyebileceğinizi ve damak zevkinize en uygun ayarı belirleyebileceğinizi de unutmayın.

  • Pişme işlemi bitince yemeği servis edin. Yanına diğer haznede aperitif bir şeyler hazırlayıp koyabilir veya makarna, pilav, salata yapabilirsiniz.

Elinize sağlık! 😋

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6. Kızarmış Karnabahar

6. Kızarmış Karnabahar

Karnabaharın sulu yemeğini yapmaya veya çiçek halindeki kızartmasına alışık olabilirsiniz. İşleri farklılaştırmak isterseniz bütün halde yapılan bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dk dakika

Pişirme derecesi: 160-180 derece

Malzemeler:

  • 1 karnabahar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

Yapılışı:

  • Önce biraz su kaynatın ve karnabaharı yapraklarını ayıklayıp kaynar suda 4-5 dakika pişirin. Suyunu süzüp üzerine yağ ve tuz gezdirin.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın size uygun olan haznesine yerleştirin ve 30 dakika, 160 derece ayarıyla pişirin. Eğer karnabaharınız küçükse cihazın 3 litrelik sol haznesini, büyükse 6 litrelik sağ haznesini kullanabilir ve ister tek porsiyonluk, ister geniş ailelik menüler hazırlayabilirsiniz. 

  • Süre sonunda hazneyi açıp karnabaharın üzerine tereyağı sürün. Ardından 5 dakika, 180 derece ayarıyla üstü biraz kızarana kadar pişirin.

Enfes görünüyor, elinize sağlık! 🤩

7. Tiftiklenmiş Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Ezilmiş Brokoli

7. Tiftiklenmiş Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Ezilmiş Brokoli

Daha önce hiç tatlı patatesle yapılmış kumpir denemediyseniz şimdi denemek için en güzel zaman. Tiftik tavukla daha da doyurucu hale gelen bu tarifi gün ortasına ya da akşam menülerine rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Tatlı Patates Kumpir

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1 saat 25 dk dakika

Pişirme derecesi: 170-180 derece

Malzemeler:

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 150 gr tavuk göğsü fileto

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 120 gr konserve nohut, suyu süzülmüş

  • 1 tutam tuz

  • 50 gr ekşi krema

  • 25 gr maydanoz

Yapılışı:

  • Patatesleri fırça yardımıyla temizleyin ve ortadan ikiye bölün. İç kısımlarına fırça yardımıyla zeytinyağı sürün, üzerine de tuz serpiştirin. Ardından alüminyum folyoya sarıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun olan haznesine yerleştirin. Dijital menü üzerinden 45 dakika 180 derece ayarı yapın.

  • Patatesler piştikten sonra iç kısımlarını alın ve bir kaseye koyun.

  • Tavuk göğüslerini de alüminyum folyoya yerleştirip üzerine yağ ve tuz gezdirin. Bu şekilde hazneye alıp 35 dakika 170 derece ayarıyla pişirin.

  • Tavuklar piştikten sonra folyodan çıkarın.

  • Biraz soğuduktan sonra tiftikleyin, çıkardığınız tatlı patates içi ve nohutla birleştirin. Kabuklu patateslerin içini bu karışımla doldurun ve tekrar hazneye alın ve 5 dakika 200 derece ayarıyla üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Son olarak servis tabağına alıp üzerine ekşi krema ile kıyılmış maydanoz dökün.

Ezilmiş Brokoli

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dk dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 350 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün.

  • Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alın ve bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve baharatla tatlandırın.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

  • Fırınlanan brokolileri tatlı patates kumpirlerinin yanında servis tabağına alın.

İki farklı yemeği dilediğinizce pişirmenize izin veren çift hazne tasarımı sayesinde ister ilk tarifteki öğünleri yan yana pişirebilir, isterseniz de sadece brokoliler için diğer hazneyi kullanabilirsiniz. Koku ve tat karıştırmama garantisi olan bu teknoloji sayesinde hem zamandan kazanacak hem de en az yağla en lezzetli tarifleri hazırlayacaksınız.

Elinize sağlık! 🥳

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